Il Real offre 150 milioni per Julian Alvarez, l'Atletico rifiuta e attacca i Blancos

Il Real Madrid prova l’assalto a Julián Alvarez, ma incassa il secco no dell’Atletico Madrid. Secondo quanto comunicato dal club blanco, la società presieduta da Florentino Pérez avrebbe presentato un’offerta da 150 milioni di euro per l’acquisto dell’attaccante argentino, proposta poi respinta dai Colchoneros.
«Il Real Madrid comunica che, dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione svoltasi oggi, ha presentato un’offerta da 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del calciatore Julián Álvarez», si legge nella nota del club. Un’offerta – presentata in maniera inusuale – legata alle promesse elettorali di Florentino Perez a proposito di un grande colpo da 150 milioni di euro.
Il comunicato aggiunge che, «dopo averla studiata e valutata, il Club Atlético de Madrid ha ringraziato per l’offerta ricevuta, effettuata nel quadro delle buone relazioni esistenti tra i due club, e l’ha respinta facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore». Clausola che ammonta a mezzo miliardo di euro.
La risposta pubblica dell’Atletico Madrid, tuttavia, è arrivata con toni decisamente più duri e ironici. Con una nota definita “Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini”, il club rojiblanco ha smentito alcuni passaggi della ricostruzione del Real.
«Vi si è interrotto il video del Papa nel punto in cui diceva che era anche dell’Atleti», ha scritto l’Atletico in apertura, facendo riferimento alle recenti parole del Pontefice sulla squadra da lui tifata. Poi l’affondo sul presunto ringraziamento: «Avrete confuso l’educazione con il ringraziamento, ma affinché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo di nulla».
Il club ha quindi negato di aver preso in considerazione la proposta per l’attaccante argentino: «Non abbiamo né studiato né valutato alcuna offerta per Julián». E ancora, con un’altra stoccata ai rivali cittadini: «Come potremmo non andare d’accordo, se ci fate ridere ancora più del Barcellona».
Infine, l’Atletico ha chiuso con un post scriptum polemico, chiamando in causa anche il settore giovanile: «Approfittando della buona relazione con il vostro nuovo presidente, vediamo se la smetterete di “rubare” giocatori dalla nostra Academy. Molte grazie, Real Madrid».