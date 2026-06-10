Il Real offre 150 milioni per Julian Alvarez, l'Atletico rifiuta e attacca i Blancos

Il comunicato aggiunge che, «dopo averla studiata e valutata, il Club Atlético de Madrid ha ringraziato per l’offerta ricevuta, effettuata nel quadro delle buone relazioni esistenti tra i due club, e l’ha respinta facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore». Clausola che ammonta a mezzo miliardo di euro.

La risposta pubblica dell’Atletico Madrid, tuttavia, è arrivata con toni decisamente più duri e ironici. Con una nota definita “Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini”, il club rojiblanco ha smentito alcuni passaggi della ricostruzione del Real.

«Vi si è interrotto il video del Papa nel punto in cui diceva che era anche dell’Atleti», ha scritto l’Atletico in apertura, facendo riferimento alle recenti parole del Pontefice sulla squadra da lui tifata. Poi l’affondo sul presunto ringraziamento: «Avrete confuso l’educazione con il ringraziamento, ma affinché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo di nulla».