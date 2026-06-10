L'idea di La Russa su San Siro: un altro terreno a Inter e Milan per salvare il Meazza

Inter e Milan, proprietari di San Siro e delle aree limitrofe dove sorgerà il nuovo stadio, hanno previsto una spesa di 127 milioni di euro per la demolizione del Meazza. In questa cifra sono previsti i costi legati ai lavori di decostruzione e allo smaltimento del calcestruzzo risanato. A cui si aggiungono anche quelli per la bonifica, il miglioramento strutturale, oltre a un prevedibile adeguamento dei prezzi e imprevisti vari.

Ma, come riporta il quotidiano Libero, questi costi nel corso degli ultimi mesi sono lievitati considerevolmente. Fra l’aumento del costo dei materiali, legato alle crisi internazionali, e le spese legate allo smaltimento dei manufatti smantellati, si parla pressoché di un raddoppio della cifra inizialmente prevista dai due club nei documenti consegnati all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala. E’ proprio qui che si poggia la nuova proposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista e soprattutto convinto sostenitore del mantenimento dello stadio San Siro.