Juve, il GIP del Tribunale di Roma archivia il procedimento sul bilancio 2022

Il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera, con una nota nella quale ha precisato di aver appreso la decisione del giudice e ha ricordato che il procedimento riguardava esponenti aziendali e non direttamente il club.

Si chiude così un filone nato nell’ambito del procedimento penale legato all’inchiesta “Prisma”, inizialmente avviata dalla Procura di Torino e poi trasferita alla Procura della Repubblica di Roma. La vicenda era emersa pubblicamente il 6 dicembre 2023, quando la Juventus aveva reso noto di aver ricevuto una richiesta di acquisizione documentale relativa, in particolare, ai bilanci al 30 giugno 2022.

In quell’occasione, il club aveva spiegato di aver appreso dell’esistenza, presso la Procura di Roma, di indagini nei confronti di esponenti aziendali per la fattispecie prevista dall’articolo 2622 del codice civile, in relazione al bilancio chiuso al 30 giugno 2022. Già allora, tuttavia, la Juventus aveva chiarito un punto centrale: «La Società non risulta indagata».

Secondo quanto comunicato all’epoca dalla società, le indagini riguardavano le medesime materie già oggetto dell’inchiesta torinese e dei procedimenti Consob: le cosiddette plusvalenze da “operazioni incrociate” e le “manovre stipendi”. Il trasferimento del procedimento a Roma aveva quindi aperto un ulteriore passaggio giudiziario sul bilancio 2022, distinto dalla posizione della società, che non era coinvolta come indagata.

La stessa Juventus aveva aggiornato il mercato e gli azionisti anche nelle successive relazioni finanziarie periodiche. Nella semestrale al 31 dicembre 2025, il club aveva ricordato che, in data 9 ottobre 2025, i Pubblici Ministeri avevano formulato richiesta di archiviazione del procedimento e che tale richiesta era ancora pendente all’attenzione del GIP presso il Tribunale di Roma. Con il provvedimento comunicato ora dalla società, quella richiesta è stata accolta.