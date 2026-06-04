Inter, Palestra si avvicina: l'impatto del possibile acquisto a bilancio

È vero che diversi club di Premier League hanno manifestato interesse per il calciatore, ma dall’altra parte la priorità di Palestra è quella di rimanere in Italia e di accasarsi all’Inter. Bisognerà quindi trovare l’accordo con l’Atalanta, che secondo le indiscrezioni non avrebbe intenzione di muoversi da una base fissa di 50 milioni di euro più bonus, mentre l’offerta dell’Inter è arrivata a 42 milioni.

L’ Inter si avvicina a Marco Palestra . Dopo l’addio di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid, il club nerazzurro è al lavoro per arrivare al laterale dell’Atalanta, che nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito al Cagliari, mostrando grandi cose sulla corsia di destra. Manca ancora un’intesa definitiva tra i due club, ma da parte dell’Inter c’è la volontà di fare uno sforzo per andare a dama.

Quanto costa Palestra? L’impatto a bilancio dell’operazione

Ma quanto costerebbe questo acquisto al club di Oaktree? Come impatterebbe l’operazione a bilancio? Partendo dal cartellino, possiamo ipotizzare due scenari: un incontro a metà strada tra Inter e Atalanta con base fissa a 45 milioni di euro più bonus, oppure la necessità per il club milanese di arrivare ai 50 milioni richiesti.

Palestra avrebbe già trovato un accordo con l’Inter fino al 2031, cinque anni di contratto. Questo significa che la quota ammortamento per la stagion 2026/27 sarebbe pari a una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro. Qui andrebbe poi aggiunto lo stipendio, che secondo le indiscrezioni ammonterebbe a 2 milioni di euro netti (3,7 milioni di euro lordi).

Se le cifre fossero confermate, il costo stagionale di Marco Palestra per l’Inter ammonterebbe a una cifra tra i 12,7 e i 13,7 milioni di euro. Investimento che, allo stato attuale e in attesa di altre operazioni estive, farebbe del laterale nerazzurro il giocatore più costoso della rosa alle spalle dei soli Nicolò Barella e Lautaro Martinez.