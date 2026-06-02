NBA vs calcio (o meglio, football): quello dei Knicks non è un modello sostenibile

Ma questa storia ha anche un risvolto puramente finanziario, e riguarda da vicino anche il calcio europeo.

Per la prima volta dal 1999, i New York Knicks sono alle Finals NBA. Undici vittorie consecutive nei playoff, due sweep netti – il 4-0 contro Cleveland è stato l’ultimo – e una città che, dopo decenni di delusioni, si è riscoperta pazza di basket. Jalen Brunson, il capitano che ha volontariamente rinunciato a oltre cento milioni di dollari per permettere alla franchigia di costruire una squadra competitiva, è diventato un simbolo.

Il confronto con la finale di Champions League è invece abissale. Considerando l’edizione 2026, in scena a Budapest lo scorso weekend tra PSG e Arsenal, l’UEFA ha fissato prezzi ufficiali compresi tra 70 euro (categoria “Fans First”, riservata ai tifosi delle squadre finaliste) e 950 euro per la categoria premium. Il 40% della capienza dello stadio – 39mila dei 61.400 biglietti disponibili – è destinato ai tifosi delle due squadre, con fino a 17.200 biglietti per club.

Per il Super Bowl LX di febbraio 2026, il prezzo minimo sul mercato secondario era di 6.652 dollari, con i VIP che toccavano i 90mila. La media si è attestata intorno ai 6mila dollari a biglietto, un record assoluto per la NFL. Valori comparabili, dunque, a quelli della finale NBA più attesa degli ultimi tre decenni.

Non è solo la finale a essere straordinaria: nella stagione regolare, il prezzo medio di rivendita per una partita casalinga dei Knicks al Garden è già stato di 491 dollari, quasi il 20% in più rispetto alla stagione precedente, con i Lakers secondi a 339 dollari e i Warriors terzi a 270. Dieci delle dodici partite con il biglietto medio più alto nell’intera stagione regolare NBA erano partite dei Knicks al Madison Square Garden.

Secondo le vendite registrate da Gametime, il biglietto più caro venduto per Gara 6 ha raggiunto i 13.956 dollari. Per i posti nella sezione Delta Sky360 Club Premier, quella immediatamente dietro le VIP zone a bordo campo, i prezzi partono da 41.583 dollari per Gara 3, salgono a 88.231 per Gara 4 e toccano i 133.587 dollari per un’eventuale Gara 6. Due biglietti a bordo campo sono stati venduti su StubHub per 279.804 dollari. Un singolo posto nella Sezione 6D, dietro la panchina dei Knicks, è arrivato a 192mila dollari su SeatGeek.

I numeri che girano intorno alle Finals di New York sono semplicemente fuori scala. Secondo i dati della piattaforma Tickpick, i biglietti per Gara 3 e Gara 4 al Madison Square Garden sono già i più costosi mai registrati nella storia delle Finals NBA, con prezzi di ingresso rispettivamente di 3.876 e 3.609 dollari. Il mercato secondario, però, va ben oltre.

Perché i Knicks valgono così tanto (anche senza vincere)

La squadra non conquista un titolo dal 1973, sono passati 53 anni. Eppure i biglietti costano più di qualsiasi altra franchigia NBA, playoff o no. Perché?

La risposta è nella combinazione unica di tre fattori: il mercato di New York, il brand storico dei Knicks e l’effetto penuria.

La Grande Mela è la città più ricca d’America, con una concentrazione di alto reddito, celebrity culture e attenzione mediatica globale senza paragoni. I Knicks sono il simbolo del basket newyorkese dai tempi di Walt Frazier. E la lunga astinenza dai risultati ha trasformato ogni momento di gloria in un evento irripetibile, con il conseguente “fear of missing out” che spinge i prezzi all’insù.

Il confronto storico è eloquente. Nel 1994, quando i Knicks erano alle Finals, il biglietto nella piccionaia costava 35 dollari. Nel 2026, lo stesso posto costa 1.725 dollari. In trent’anni, un aumento di quasi 50 volte.

NBA vs calcio: il modello è esportabile?

La domanda che pone questo scenario per il calcio europeo è diretta: può una grande squadra di una grande città applicare una logica simile?

In Italia, il caso più vicino è quello di Inter e Milan, le due squadre della città più finanziariamente avanzata del paese, attualmente impegnate nel progetto del nuovo stadio. La domanda è legittima: con un impianto nuovo, moderne VIP zone, e un posizionamento premium, le due squadre milanesi potrebbero avvicinarsi al modello americano?

La risposta breve è: parzialmente sì, ma con limiti strutturali enormi.

Innanzitutto Milano non è New York, ma è la capitale finanziaria d’Italia e una delle città più internazionali d’Europa. Inter e Milan hanno brand globali, basi di tifosi internazionali, e un nuovo stadio potrebbe creare quella scarsità di posti premium che fa lievitare i prezzi. In Serie A, le due milanesi hanno già tra i biglietti più costosi della lega: un divario che ricorda, in scala ridotta, quello dei Knicks rispetto al resto della NBA.

Dove il modello non regge? Il calcio europeo è strutturalmente diverso dall’NBA americana. I club non controllano la distribuzione dei biglietti con la stessa libertà delle franchigie NBA. L’UEFA impone quote per i tifosi ospiti e in Champions League riserva quasi metà dello stadio alle due squadre a prezzi calmierati. Il tifoso europeo ha una cultura e una storia diversa rispetto a quella americana: il rapporto tra curva e squadra ha radici sociali che non si sciolgono nell’economia di mercato. E il reddito medio italiano non è paragonabile a quello di New York.

Il rischio è quello denunciato da più voci: riempire i settori più costosi con “gente ricca che ha scoperto il calcio due ore prima”, come accaduto per i Knicks, e perdere l’anima del tifo popolare, quel tifo viscerale che è parte integrante dello spettacolo stesso.