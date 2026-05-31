Il tabellone per il Roland Garros 2026 ha intrapreso il percorso che porterà fino alla finalissima del torneo. L’Open di Francia, giunto alla sua 125esima edizione, si disputa dal 24 maggio al 7 giugno, presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi , in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF) , rientrando nel circuito ATP Tour 2026 e WTA Tour 2026 come torneo di categoria Grande Slam.

Albo d’oro Roland Garros – Ultimi 5 vincitori

2021 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2022 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2023 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2024 – Carlos Alcaraz

– Carlos Alcaraz 2025 – Carlos Alcaraz

Nella storia del Roland Garros sono state tre le vittorie di tennisti italiani:

1959 – Nicola Pietrangeli

1960 – Nicola Pietrangeli

1976 – Adriano Panatta

L’ultimo italiano ad arrivare in finale è stato proprio Panatta, che nell’ultimo atto dell’edizione 1976 sconfisse in quattro set (6–1, 6–4, 4–6, 7–6) lo statunitense Harold Solomon.

Tabellone Roland Garros 2026 – La situazione

Grande attenzione era puntata su Jannik Sinner (scopri qui quanto guadagna Sinner), attuale numero 1 del ranking mondiale e fresco vincitore degli Internazionali di Roma. Sinner ha sconfitto al primo turno il francese Tabur, ma si è arreso all’argentino Cerundolo e al grande caldo parigino, lasciando il torneo già al secondo turno.

Dopo Medvedev, quella di Sinner è la seconda clamorosa eliminazione prematura in questa edizione del Roland Garros, che aveva dovuto fare a meno del due volte vincitore Carlos Alcaraz, che ha alzato bandiera bianca per un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. Giunti agli ottavi di finale, tra gli italiani rimangono in gioco Matteo Berrettini (che troverà a sua volta Cerundolo), Matteo Arnaldi (contro Tiafoe) e Flavio Cobolli, che sfiderà Svajda.

Roland Garros 2026 – Il tabellone completo

La parte alta del tabellone Roland Garros 2026:

Questa invece la parte bassa del tabellone del Roland Garros 2026: