Roma, la giunta regionale approva la convenzione per il nuovo stadio

La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi lo schema di Convenzione tra Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032. Con questo testo, spiega la Regione, vengono individuati gli uffici regionali e ne vengono disciplinati i compiti in merito al procedimento autorizzatorio unico regionale che consta della valutazione di impatto ambientale e della conferenza di servizi decisori.

«L’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di Convenzione tra Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio di Pietralata è un passo fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura importantissima per la città e il territorio, capace di portare investimenti diretti per oltre 1 miliardo di euro e di generare un indotto stimato in oltre 3 miliardi», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.