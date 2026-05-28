Roma, la giunta regionale approva la convenzione per il nuovo stadio

Nei giorni scorsi era arrivato l’ok dal Campidoglio per l’iter che poterà all’avvio della conferenza dei servizi e all’approvazione definitiva del progetto.

Di
Redazione
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Stadio Roma progetto fattibilità
Il rendering del nuovo stadio della Roma

La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi lo schema di Convenzione tra Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032. Con questo testo, spiega la Regione, vengono individuati gli uffici regionali e ne vengono disciplinati i compiti in merito al procedimento autorizzatorio unico regionale che consta della valutazione di impatto ambientale e della conferenza di servizi decisori.

«L’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di Convenzione tra Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio di Pietralata è un passo fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura importantissima per la città e il territorio, capace di portare investimenti diretti per oltre 1 miliardo di euro e di generare un indotto stimato in oltre 3 miliardi», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

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«La Regione Lazio è impegnata con i propri uffici a fare tutto il necessario per coadiuvare il commissario di governo Sessa nel portare a compimento l’iter amministrativo di autorizzazione in tempi utili per far sì che lo stadio di Pietralata, insieme con l’Olimpico, possa rientrare nel dossier UEFA e poter così ospitare gli Europei di calcio 2032 – ha continuato Rocca –. Per Roma e il Lazio avere due impianti coinvolti nella massima competizione calcistica continentale per Nazioni significherebbe generare un effetto moltiplicatore in termini di visitatori, promozione turistica, valorizzazione del territorio e delle sue imprese, oltre che ospitare un altro evento sportivo di altissimo livello. La Regione Lazio, come avvenuto per Ryder Cup, Internazionali di Tennis, Giubileo e per tutte le organizzazioni degli altri grandi eventi, non farà mancare la propria collaborazione istituzionale».

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