La campagna prenderà il via mercoledì 3 giugno alle ore 15.00 con la prima fase dedicata agli abbonati della stagione 2025/26, che avranno la possibilità di confermare il proprio posto fino a domenica 21 giugno . La finestra per i rinnovi sarà dunque più ampia rispetto al passato, con 19 giorni a disposizione per esercitare la prelazione e con un risparmio rispetto ai prezzi previsti per la successiva fase di vendita libera.

Il Parma ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Il claim scelto dal club è “Da sempre. Per sempre”, formula con cui la società crociata punta a valorizzare il legame tra la squadra, la città e il territorio, in vista della nuova annata allo stadio Ennio Tardini.

Parma campagna abbonamenti – Le fasi di vendita

La prima fase prevede anche una finestra dedicata al cambio posto o settore. Nei giorni 18, 19, 20 e 21 giugno, infatti, gli abbonati potranno scegliere una nuova collocazione allo stadio, usufruendo comunque delle tariffe riservate alla fase di prelazione. Tutti i posti non confermati entro il 17 giugno saranno liberati e resi disponibili per chi vorrà rinnovare l’abbonamento scegliendo un posto diverso o acquistando in un altro settore del Tardini.

Dal 22 giugno scatterà invece la seconda fase, con la vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati. In questa fase sarà possibile acquistare l’abbonamento per le gare casalinghe della stagione 2026/27, con prezzi diversi rispetto alla prelazione. La tariffa “Family” sarà disponibile esclusivamente entro sabato 27 giugno e potrà essere acquistata solo fisicamente presso il punto vendita allestito allo stadio Tardini.

Parma campagna abbonamenti – I prezzi delle sottoscrizioni

Sul fronte dei prezzi, il Parma conferma una politica orientata a mantenere accessibile almeno una parte significativa dello stadio. Il prezzo del settore popolare, la Curva Nord, si conferma tra i più bassi della Serie A e inferiore anche a quello praticato da diversi club di Serie B. In fase 1, l’abbonamento intero in Curva Nord e Curva Sud costerà 220 euro, con tariffa Under 20 a 140 euro e Under 14 a 50 euro.

Gli aumenti rispetto alla stagione precedente sono generalmente contenuti: secondo quanto emerge, gli incrementi vanno da un minimo di circa 0,50 centesimi a partita fino a 2,50 euro a gara sul prezzo complessivo dell’abbonamento 2026/27, a seconda del settore scelto. Confermata anche la politica sui prezzi Under 14, disponibile in tutti i settori dello stadio e riparametrata in base alla zona di acquisto. Si tratta di una scelta che il club considera distintiva nel panorama italiano, con l’obiettivo di favorire la presenza delle famiglie e dei tifosi più giovani al Tardini.

Tra le novità c’è anche la maggiore flessibilità della tariffa “Family”. L’abbonamento sarà cedibile fino a un massimo di tre partite stagionali, con esclusione dei big match contro Juventus, Inter, Milan e Napoli. Nelle due stagioni precedenti, invece, questa tipologia di abbonamento era incedibile.