Roma, le cifre per il rinnovo di Dybala: bonus per presenze e gol

La qualificazione alla prossima Champions League da parte della Roma potrebbe cambiare il destino di Paulo Dybala. L’attaccante argentino classe 1993 è stato assoluto protagonista nella sfida di Verona che ha consegnato gli ultimi tre punti necessari per il terzo posto in classifica. Negli occhi dei tifosi è rimasta impressa la giocata, un misto di astuzia e tecnica, che ha permesso a Malen di insaccare il gol del vantaggio dopo il rigore sbagliato dallo stesso olandese.

Per questo, e anche per una esplicita richiesta di Gian Piero Gasperini di voler costruire «una Roma più forte», l’avventura all’ombra del Colosseo di Dybala sembra potersi allungare, dopo che durante la stagione si erano rincorse le voci di un addio, visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Ma, come detto, sembra che le parti siano in contatto per prolungare l’attuale accordo, con una revisione delle cifre e una nuova struttura per il prossimo contratto.