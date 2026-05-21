Serie C, è ora delle semifinali: il tabellone completo e il regolamento

Finita la stagione regolare, ora resta da decidere chi sarà la terza formazione promossa in B.

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Redazione
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Il logo della Serie C Sky Wifi (Foto da video)

La stagione regolare di Serie C si è conclusa e ora sono iniziati i playoff che assegneranno l’unico posto rimasto disponibile per la promozione in B, dove sono già certe di giocarci le tre vincitrici dei gironi: Vicenza, Arezzo e Benevento.

Saranno 18 le squadre che prenderanno parte ai playoff 2024/25 di Lega Pro con le quarte di ogni girone che si aggregheranno al secondo turno, mentre le terze accedono direttamente alla fase nazionale e la vincitrice della Coppa Italia di categoria, il Potenza. Le seconde, infine, vanno direttamente al secondo turno della fase nazionale. Dalla quarta all’ottava per ogni raggruppamento si inizia già da domenica 3 maggio, con la finalissima, che si giocherà con la formula di andata e ritorno, in programma fra lunedì 2 giugno e sabato 7.

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Tabellone playoff Serie C regolamento – Le date

Di seguito il dettaglio delle date per le partite dei playoff di Serie C 2025/26:

FASE PLAYOFF DEL GIRONE:

  • primo turno – gara unica: domenica 3 maggio 2026
  • secondo turno – gara unica: mercoledì 6 maggio 2026

FASE PLAYOFF NAZIONALE:

  • primo turno – gara di andata: domenica 10 maggio 2026
  • primo turno – gara di ritorno: mercoledì 13 maggio 2026
  • secondo turno – gara di andata: domenica 17 maggio 2026
  • secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 20 maggio 2026

FINAL FOUR:

  • semifinali – gara di andata: domenica 24 maggio 2026
  • semifinali – gara di ritorno: mercoledì 27 maggio 2026
  • finale – gara di andata: martedì 2 giugno 2026
  • finale – gara di ritorno: domenica 7 giugno 2026

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le squadre coinvolte e le sfide in programma

Ed ecco alle protagoniste che si affronteranno nei playoff di Serie C, divise per girone:

GIRONE A

  • Brescia (qualificata secondo turno fase nazionale)
  • Renate (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Lecco (qualificata secondo turno fase a gironi)
  • Trento
  • Cittadella
  • Lumezzane
  • Alcione
  • Arzignano
  • Giana Erminio

GIRONE B

  • Ascoli (qualificata secondo turno fase nazionale)
  • Ravenna (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Campobasso (qualificata secondo turno fase a gironi)
  • Juve Next Gen
  • Pianese
  • Pineto
  • Gubbio
  • Ternana
  • Vis Pesaro

GIRONE C

  • Catania (qualificata secondo turno fase nazionale)
  • Salernitana (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Cosenza (qualificata secondo turno fase a gironi)
  • Casertana
  • Crotone
  • Monopoli
  • Casarano
  • Audace Cerignola
  • Potenza (qualificata primo turno fase nazionale)
  • Atalanta Under 23

Il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia Serie C si è classificata nelle prime 10 posizioni quindi l’accesso ai playoff del girone C è garantito anche all’11esimo posto, quello dell’Atalanta Under 23.

PRIMO TURNO FASE A GIRONI

GIRONE A

  • Trento-Giana Erminio 1-2
  • Cittadella-Arzignano 2-2
  • Lumezzane-Alcione 0-0

GIRONE B

  • Juve Next Gen-Vis Pesaro 2-2
  • Pianese-Ternana 1-1
  • Pineto-Gubbio 2-1

GIRONE C

  • Casertana-Atalanta Under 23 1-0
  • Crotone-Audace Cerignola 1-1
  • Monopoli-Casarano 0-2

SECONDA TURNO FASE A GIRONI

Da qui in poi scendono in campo anche le tre classificate al terzo posto di ogni girone:

GIRONE A

  • Cittadella-Lumezzane 1-0
  • Lecco-Giana Erminio 2-1

GIRONE B

  • Juve Next Gen-Pianese 0-2
  • Campobasso-Pineto 1-1

GIRONE C

  • Casertana-Crotone 1-1
  • Cosenza-Casarano 1-5

PRIMO TURNO FASE NAZIONALE

Qui entrano in scena le tre seconde classificate per ogni girone – Renate, Ravenna e Salernitana – più il Potenza, vincitore della Coppa Italia Serie C. Tutte queste quattro, più il Lecco, sono teste di serie e giocheranno il ritorno in casa, visto che da questo punto in poi iniziano le sfide su due partite. Il primo turno della fase nazionale è in programma domenica 10 e mercoledì 13 maggio. Ecco gli accoppiamenti decisi dal sorteggio:

  • Pianese-Lecco 1-1; 1-1
  • Casarano-Renate 0-2; 3-0
  • Cittadella-Ravenna 2-2: 1-1
  • Casertana-Salernitana 2-3; 1-1
  • Campobasso-Potenza 0-3; 3-1

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE

E infine, ecco anche le seconde classificate di ogni girone fare il proprio ingresso nel tabellone playoff di Serie C. Alle cinque qualificate dal primo turno nazionale – Lecco, Casarano, Potenza, Ravenna e Salernitana – si aggiungo quindi anche Ascoli, Brescia e Catania. Gli accoppiamenti verranno decisi tramite sorteggio e anche questo turno sarà composto da una gara di andata (domenica 17 maggio) e una di ritorno (mercoledì 20 maggio). Le tre seconde e la miglior piazzata, il Ravenna, saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in casa, potendosi qualificare per le Final Four anche con due pareggi.

  • Casarano-Brescia 0-3; 0-0
  • Salernitana-Ravenna 2-0; 2-0
  • Potenza-Ascoli 0-0; 0-1
  • Lecco-Catania 0-0; 3-3

FINAL FOUR

Come detto, sono stati designati gli accoppiamenti per le Final Four, composte da semifinali e finali. Anche questi due turni conclusivi si giocheranno con la formula di andata e ritorno. Qui non ci sarà più nessun vantaggio per le squadre. Questo il tabellone delle Final Four:

SEMIFINALI

Gare di andata:

  • Ascoli-Catania, domenica 24 maggio ore 20.00
  • Salernitana-Brescia, domenica 24 maggio ore 21.00

Gare di ritorno:

  • Brescia-Salernitana, mercoledì 27 maggio ore 20.00
  • Catania-Ascoli, mercoledì 27 maggio ore 21.00

FINALI

  • Salernitana/Ravenna/Casarano/Brescia-Potenza/Ascoli/Lecco/Catania

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