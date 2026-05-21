Saranno 18 le squadre che prenderanno parte ai playoff 2024/25 di Lega Pro con le quarte di ogni girone che si aggregheranno al secondo turno, mentre le terze accedono direttamente alla fase nazionale e la vincitrice della Coppa Italia di categoria, il Potenza . Le seconde, infine, vanno direttamente al secondo turno della fase nazionale. Dalla quarta all’ottava per ogni raggruppamento si inizia già da domenica 3 maggio, con la finalissima, che si giocherà con la formula di andata e ritorno, in programma fra lunedì 2 giugno e sabato 7.

La stagione regolare di Serie C si è conclusa e ora sono iniziati i playoff che assegneranno l’unico posto rimasto disponibile per la promozione in B, dove sono già certe di giocarci le tre vincitrici dei gironi: Vicenza , Arezzo e Benevento .

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le squadre coinvolte e le sfide in programma

Ed ecco alle protagoniste che si affronteranno nei playoff di Serie C, divise per girone:

GIRONE A

Brescia (qualificata secondo turno fase nazionale)

Renate (qualificata primo turno fase nazionale)

Lecco (qualificata secondo turno fase a gironi)

Trento

Cittadella

Lumezzane

Alcione

Arzignano

Giana Erminio

GIRONE B

Ascoli (qualificata secondo turno fase nazionale)

Ravenna (qualificata primo turno fase nazionale)

Campobasso (qualificata secondo turno fase a gironi)

Juve Next Gen

Pianese

Pineto

Gubbio

Ternana

Vis Pesaro

GIRONE C

Catania (qualificata secondo turno fase nazionale)

Salernitana (qualificata primo turno fase nazionale)

Cosenza (qualificata secondo turno fase a gironi)

Casertana

Crotone

Monopoli

Casarano

Audace Cerignola

Potenza (qualificata primo turno fase nazionale)

Atalanta Under 23

Il Potenza, squadra che ha vinto la Coppa Italia Serie C si è classificata nelle prime 10 posizioni quindi l’accesso ai playoff del girone C è garantito anche all’11esimo posto, quello dell’Atalanta Under 23.

PRIMO TURNO FASE A GIRONI

GIRONE A

Trento- Giana Erminio 1-2

1-2 Cittadella -Arzignano 2-2

-Arzignano 2-2 Lumezzane-Alcione 0-0

GIRONE B

Juve Next Gen -Vis Pesaro 2-2

-Vis Pesaro 2-2 Pianese -Ternana 1-1

-Ternana 1-1 Pineto-Gubbio 2-1

GIRONE C

Casertana -Atalanta Under 23 1-0

-Atalanta Under 23 1-0 Crotone -Audace Cerignola 1-1

-Audace Cerignola 1-1 Monopoli-Casarano 0-2

SECONDA TURNO FASE A GIRONI

Da qui in poi scendono in campo anche le tre classificate al terzo posto di ogni girone:

GIRONE A

Cittadella -Lumezzane 1-0

-Lumezzane 1-0 Lecco-Giana Erminio 2-1

GIRONE B

Juve Next Gen- Pianese 0-2

0-2 Campobasso-Pineto 1-1

GIRONE C

Casertana -Crotone 1-1

-Crotone 1-1 Cosenza-Casarano 1-5

PRIMO TURNO FASE NAZIONALE

Qui entrano in scena le tre seconde classificate per ogni girone – Renate, Ravenna e Salernitana – più il Potenza, vincitore della Coppa Italia Serie C. Tutte queste quattro, più il Lecco, sono teste di serie e giocheranno il ritorno in casa, visto che da questo punto in poi iniziano le sfide su due partite. Il primo turno della fase nazionale è in programma domenica 10 e mercoledì 13 maggio. Ecco gli accoppiamenti decisi dal sorteggio:

Pianese- Lecco 1-1; 1-1

1-1; 1-1 Casarano -Renate 0-2; 3-0

-Renate 0-2; 3-0 Cittadella- Ravenna 2-2: 1-1

2-2: 1-1 Casertana- Salernitana 2-3; 1-1

2-3; 1-1 Campobasso-Potenza 0-3; 3-1

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE

E infine, ecco anche le seconde classificate di ogni girone fare il proprio ingresso nel tabellone playoff di Serie C. Alle cinque qualificate dal primo turno nazionale – Lecco, Casarano, Potenza, Ravenna e Salernitana – si aggiungo quindi anche Ascoli, Brescia e Catania. Gli accoppiamenti verranno decisi tramite sorteggio e anche questo turno sarà composto da una gara di andata (domenica 17 maggio) e una di ritorno (mercoledì 20 maggio). Le tre seconde e la miglior piazzata, il Ravenna, saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in casa, potendosi qualificare per le Final Four anche con due pareggi.

Casarano- Brescia 0-3; 0-0

0-3; 0-0 Salernitana -Ravenna 2-0; 2-0

-Ravenna 2-0; 2-0 Potenza- Ascoli 0-0; 0-1

0-0; 0-1 Lecco-Catania 0-0; 3-3

FINAL FOUR

Come detto, sono stati designati gli accoppiamenti per le Final Four, composte da semifinali e finali. Anche questi due turni conclusivi si giocheranno con la formula di andata e ritorno. Qui non ci sarà più nessun vantaggio per le squadre. Questo il tabellone delle Final Four:

SEMIFINALI

Gare di andata:

Ascoli-Catania, domenica 24 maggio ore 20.00

Salernitana-Brescia, domenica 24 maggio ore 21.00

Gare di ritorno:

Brescia-Salernitana, mercoledì 27 maggio ore 20.00

Catania-Ascoli, mercoledì 27 maggio ore 21.00

FINALI