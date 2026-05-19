Roma, al via la conferenza dei servizi per lo stadio: cantieri entro un anno

La Roma accelera sul progetto del nuovo stadio a Pietralata. Il club giallorosso avrebbe inviato una PEC al commissario straordinario per gli stadi di UEFA Euro 2032, l’ingegner Massimo Sessa, chiedendo l’avvio della conferenza dei servizi decisoria e del PAUR, il procedimento autorizzatorio unico regionale, relativo al nuovo impianto.
Si tratta dell’ultimo passaggio dell’iter amministrativo necessario per arrivare all’approvazione definitiva del progetto dello stadio che dovrebbe sorgere nell’area di Pietralata. L’obiettivo della società sarebbe quello di chiudere questa fase entro luglio, così da rispettare le scadenze fissate dalla UEFA nell’ambito della candidatura italiana agli Europei del 2032.
I tempi ordinari della conferenza dei servizi prevedono una durata di 90 giorni, con la possibilità di una proroga massima di ulteriori 30 giorni. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante il “Roma REgeneration Forum” ospitato all’Auditorium della Tecnica all’Eur. «Dopo l’avvio dei lavori per il termovalorizzatore, con un investimento da oltre un miliardo, sta per iniziare la conferenza dei servizi decisoria che porterà a far partire entro un anno un altro investimento da un miliardo che è lo stadio della Roma», ha dichiarato il primo cittadino.
Il progetto del nuovo stadio rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti previsti nella Capitale nei prossimi anni. La nuova struttura dovrebbe sorgere nel quadrante est della città e rientra tra gli impianti candidati a ospitare gare di Euro 2032, torneo che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia.
Negli ultimi mesi il club giallorosso ha proseguito il lavoro tecnico e amministrativo sul dossier Pietralata, dopo la consegna del progetto definitivo e i confronti con il Comune e gli enti coinvolti. L’avvio della conferenza decisoria rappresenterebbe ora il passaggio chiave per arrivare al via libera definitivo e all’apertura dei cantieri.