Roma, al via la conferenza dei servizi per lo stadio: cantieri entro un anno

La Roma accelera sul progetto del nuovo stadio a Pietralata. Il club giallorosso avrebbe inviato una PEC al commissario straordinario per gli stadi di UEFA Euro 2032, l’ingegner Massimo Sessa , chiedendo l’avvio della conferenza dei servizi decisoria e del PAUR, il procedimento autorizzatorio unico regionale, relativo al nuovo impianto.

I tempi ordinari della conferenza dei servizi prevedono una durata di 90 giorni, con la possibilità di una proroga massima di ulteriori 30 giorni. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , durante il “Roma REgeneration Forum” ospitato all’Auditorium della Tecnica all’Eur. « Dopo l’avvio dei lavori per il termovalorizzatore, con un investimento da oltre un miliardo, sta per iniziare la conferenza dei servizi decisoria che porterà a far partire entro un anno un altro investimento da un miliardo che è lo stadio della Roma », ha dichiarato il primo cittadino.

Negli ultimi mesi il club giallorosso ha proseguito il lavoro tecnico e amministrativo sul dossier Pietralata, dopo la consegna del progetto definitivo e i confronti con il Comune e gli enti coinvolti. L’avvio della conferenza decisoria rappresenterebbe ora il passaggio chiave per arrivare al via libera definitivo e all’apertura dei cantieri.