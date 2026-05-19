Guardiola lascerà il City a fine stagione: addio al club dopo dieci anni

Il successore designato – secondo quanto riportato da The Athletic – sembra essere Enzo Maresca , tecnico libero da vincoli dopo l’esonero del 1° gennaio scorso da parte del Chelsea. L’allenatore italiano viene visto come l’erede naturale di Guardiola, considerando che nei suoi primissimi anni della carriera da tecnico ha ricoperto il ruolo di allenatore della Elite Development Squad (la seconda squadra dei Cityzens), con cui nel 2020 vinse la Premier League 2. E poi nella stagione 2021/22 fu assistente di Guardiola in prima squadra . In mezzo la prima esperienza da allenatore capo sulla panchina del Parma , durata 13 giornate.

Dopo dieci stagioni e venti trofei conquistati, sembra essere arrivata ai titoli di coda la storia fra Pep Guardiola e il Manchester City . Le prossime due sfide, decisive per l’assegnazione della Premier League 2025/26, secondo i media inglesi saranno le ultime da manager dei Cityzens per il tecnico catalano.

Un nome, quello di Maresca, che circola ormai insistentemente per il futuro del Manchester City. Uno scenario che ha preso ulteriore vigore dopo l’esonero dal Chelsea, che tra l’altro fu l’occasione, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, in cui lo stesso Maresca confessò ai dirigenti dei Blues di avere in atto diverse interlocuzioni per il futuro della panchina dei Cityzenz. All’epoca, l’addio di Guardiola era solo una ipotesi e Maresca uno dei candidati, ma allo stato attuale sembra che il quadro si stia delineando per una successione.

Il contratto che lega Guardiola al City è valido fino a giugno 2027, dopo il rinnovo firmato nel 2024. Ma non sembra esserci nessun problema qualora il tecnico decidesse che la sua esperienza a Manchester finirà quest’anno. In questi mesi, il club non si è mai sbilanciato, ma ha sottolineato appunto come il contratto di Guardiola avesse un altro anno di validità. Il tutto sancito dalle parole dello stesso tecnico ex Barcellona sia alla vigilia che al termine della finale di FA Cup vinta la scorsa settimana: «Ho ancora un anno di contratto», aveva risposto quando gli era stato chiesto se quella sarebbe stata la sua ultima finale a Wembley da allenatore del City.