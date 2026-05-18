Tonfo della Juventus. I bianconeri subiscono una decisiva sconfitta interna contro la Fiorentina e scendono così al sesto posto in campionato, con la necessità di rincorrere per un posto Champions quando manca ormai una giornata. Del passo falso dei bianconeri approfitta la Roma, guidata da capitan Mancini, che regala ai il derby con una doppietta che porta i giallorossi al quarto posto. Mentre le altre big sono coinvolte in una lotta punto a punto, l’Inter festeggia lo scudetto in piazza Duomo e regna sovrana anche nella classifica social, grazie ai commenti sul “modello Chivu” e i primi rumors di mercato. I cugini rossoneri seguono al secondo posto grazie alla vittoria di Genova, che garantisce al Milan buone chance di conquistare l’accesso alla Champions League per il prossimo anno. La Juventus, invece, con 43.000 menzioni perde una posizione e mette a rischio il quarto posto dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina. Questo quanto emerge dal ranking stilato da MediaScore, la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social relative ai 20 club di Serie A, una volta conclusosi il 37esimo turno di campionato.

Come cambia la classifica sui social Fuori dal podio social, le due squadre della capitale, con la Lazio che riesce a riacciuffare il quinto posto anche grazie al clima derby che ha acceso i tifosi e le incessanti polemiche che hanno travolto la società e, in particolare, il Presidente Lotito. A una settimana dal termine del campionato c’è trepidante attesa per capre quale sarà la classifica finale delle menzioni social al termine dell’ultima giornata. Guardando alle altre squadre della Serie A. Grande balzo in avanti per il Bologna, che guadagna dieci posizioni e si porta all’ottavo posto con 5.600 menzioni. La partita vinta per 1-0 contro l’Atalanta ha fatto discutere, con i nerazzurri che sono comunque riusciti a qualificarsi per la Conference League. Anche il Genoa è stato al centro dell’attenzione degli utenti, guadagnando otto posizioni, soprattutto grazie alla partita contro il Milan e allo scontro di prossima settimana contro il Lecce, che può valere la salvezza per i salentini. Perde terreno dopo le ultime settimane invece il Sassuolo, che si ritrova all’ultimo posto in classifica.

I temi del dibattito Come ogni settimana, sono diversi i temi che accendono il dibattito online e fanno discutere gli utenti. In particolare: Juve, fino alla fine: la Juventus capitola a Firenze con una sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. Una partita che potrebbe costare molto caro alla Vecchia Signora, che ora si trova fuori dalla zona qualificazione per la Champions, al sesto posto in classifica. A rendere tutto più complicato sono le vittorie di Milan e Roma, due punti davanti ad una giornata dal termine del campionato. Sui social, oltre che allo stadio, i tifosi Juventini hanno dimostrato il proprio disappunto. I temi toccati maggiormente sono la gestione della partita da parte di Spalletti, per alcuni considerata rivedibile, e le scelte della società e dei dirigenti, ritenuti responsabili di una stagione non entusiasmante. I tifosi più ottimisti si chiedono: la Juve riuscirà a compiere il miracolo all’ultima giornata?

Sui social, oltre che allo stadio, i tifosi Juventini hanno dimostrato il proprio disappunto. I temi toccati maggiormente sono la gestione della partita da parte di Spalletti, per alcuni considerata rivedibile, e le scelte della società e dei dirigenti, ritenuti responsabili di una stagione non entusiasmante. I tifosi più ottimisti si chiedono: la Juve riuscirà a compiere il miracolo all’ultima giornata? Amore Roma. La vittoria al derby della Roma, grazie alla doppietta di Mancini, sigla un passo importantissimo per i giallorossi nella corsa alla qualificazione in Champions. La vittoria consente alla Roma di arrivare alla partita finale contro il Verona con maggiore tranquillità e un clima disteso. A preoccupare i tifosi, adesso, è l’infortunio di Ndicka, tassello fondamentale per Gasperini. Sui social, numerose discussioni anche in merito alla gestione arbitrale, che ha portato a due espulsioni, a seguito di una rissa, e un episodio dubbio non sanzionato. Adesso, come ha ricordato anche Mister Gasperini, la qualificazione alla Champions è tutta nelle mani della squadra.

Si salvi chi può. Lecce e Cremonese hanno vinto entrambe: la lotta salvezza è una questione ancora aperta che si giocherà all’ultima giornata. I giallorossi, a +2 dalla Cremonese, si scontreranno contro il Genoa, mentre la Cremonese affronterà il Como di Fabregas. Sulla carta, il Lecce parte favorito, ma si sa: le sfide salvezza si giocano sempre all’ultimo sangue. Adesso la Cremonese spera in un miracolo del Genoa e in un passo falso del Como, confidando sempre in Jamie Vardy. La classifica media La classifica media, come ogni settimana, stupisce e porta con sé grandi colpi di scena. Inter e Roma rimangono al top della classifica, con Chivu e Gasperini che riescono a mantenere alto anche il valore mediatico delle due squadre. Il derby della Capitale giova anche l’altra sponda della città, con i biancocelesti della Lazio che si posizionano al terzo posto, complici le polemiche sulla gestione societaria. I rossoneri guadagnano anche una posizione, non solo grazie alla vittoria in campionato, ma anche grazie ai rumors su un possibile scontro in casa tra il mister Allegri e la dirigenza. La Juve va male sia sul campo che sui media: un -2 in classifica che porta i bianconeri al quinto posto.