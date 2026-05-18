La LMDV di Del Vecchio acquista l’80% di Editoria Nazionale: controllerà Giorno, Nazione e Resto del Carlino

Secondo quanto comunicato, LMDV Media ha rilevato l’80% di Editoriale Nazionale, mentre l’operazione consente a Monrif di rafforzare la propria posizione finanziaria, in particolare per quanto riguarda il comparto alberghiero del gruppo.

Monrif (storica holding finanziaria italiana della famiglia Monti Riffeser) ha ceduto il controllo di Editoriale Nazionale a LMDV Media, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio . L’operazione, comunicata al mercato tramite Poligrafici Printing , riguarda la vendita della maggioranza della società editoriale che controlla le testate Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale.

Poligrafici Printing, quotata su Euronext Growth Milan, ha spiegato che il comunicato arriva anche per adempiere agli obblighi di informazione al pubblico relativi a un ritardo comunicativo attivato ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014. Il riferimento è a una segnalazione ricevuta il 9 febbraio 2026 dalla società di revisione EY e dal collegio sindacale, legata alla decisione di Monrif di non adempiere ad alcune obbligazioni finanziarie in scadenza nel dicembre 2025 «per preservare la liquidità del comparto alberghiero».

La situazione di standstill della controllante aveva generato «un potenziale rischio circa l’esigibilità dei crediti intercompany» vantati da Poligrafici Printing nei confronti di Editoriale Nazionale. Con il perfezionamento della cessione e il conseguente incasso di liquidità da parte di Monrif, la società sottolinea come siano state superate «completamente» le ragioni alla base della segnalazione degli organi di controllo.