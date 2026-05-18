Tra le tante novità alle quali tifosi e appassionati si sono abituati a proposito della nuova Champions League (che sta portando a termine la sua seconda edizione, con la finalissima tra Arsenal e PSG), c’è anche la modalità di compilazione delle tanto attese fasce. Si tratta della divisione in quattro “urne” delle formazioni partecipanti alla prima fase (36 ormai da due stagioni), che determinano le avversarie nella parte iniziale della competizione.

«Le fasce 2, 3 e 4», invece, «includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking», esattamente come accadeva anche in passato. Stabilite le varie fasce, ciascuna formazione sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta (anche in questo caso la scelta avverrà tramite sorteggio).

In prima fascia – oltre ai campioni nazionali dei sei migliori campionati europei – è stata quindi eliminata (rispetto a quanto accadeva fino alla stagione 2023/24) anche la vincente dell’Europa League , che manterrà il diritto di partecipare alla Champions League ma sarà inserita nella relativa fascia, sulla base del ranking.

Fasce Champions League 2026 2027 – Le previsioni

Sulla base delle classifiche dei campionati nazionali 2025/26, quando i campionato stanno giungendo al termine e in base al ranking quinquennale UEFA, Calcio e Finanza ha simulato le fasce della nuova Champions League, tenendo conto anche dei due posti aggiuntivi conquistati dall’Inghilterra e dalla Spagna, grazie ai migliori ranking fatti registrare in questa stagione.

La vincente della Champions League farà inoltre già parte della prima fascia, dal momento in cui le squadre rimaste in gioco (Arsenal e PSG) hanno un ranking molto alto, e sarà anche qualificata tramite il campionato. Il fatto che la vincente della Champions sarà già qualificata dal campionato produrrà un altro effetto, spalancando l’accesso al torneo alla squadra con il miglior coefficiente individuale tra tutti i campioni nazionali coinvolti nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall’11° al 55° posto). Questo posto è stato conquistato dallo Shaktar Donetsk. Come si può notare, la prima fascia è già quasi completa e anche la seconda lo sarà presto. La qualificazione del Liverpool o meno contribuirebbe inoltre a rendere ufficiale l’urna del Borussia Dortmund. Per le squadre già qualificate, ma ancora senza una fascia ufficiale, tutto dipenderà dalle altre squadre che entreranno nelle 36. In ogni caso, rimarranno più incognite su terza e quarta fascia, dal momento in cui alcune squadre che si qualificheranno tramite i playoff di agosto avranno un ranking più alto di alcune di quelle che accederanno direttamente dal campionato.

Fasce Champions League 2026 2027 – Le italiane

Tornando alle fasce, le formazioni inserite sono quelle che occupano attualmente – nei rispettivi campionati – i posti che garantiscono l’accesso diretto alla UEFA Champions League. Per quanto riguarda le formazioni italiane, l’Inter è sicura di essere in prima fascia, mentre il Napoli si troverà sicuramente nella terza urna. Il Milan ha ancora il destino nelle proprie mani (anche i rossoneri sarebbero molto probabilmente in terza fascia, ma ci sono chance di seconda fascia), così come la Roma, attualmente al quarto posto. In caso di qualificazione, i giallorossi sarebbero in seconda fascia, grazie alle buone prestazioni tra Europa League e Conference League negli ultimi anni.

In totale, le formazioni che hanno conquistato ufficialmente il posto nella terza edizione del torneo con il nuovo format sono attualmente 24, mentre sono 19 quelle per cui è già stata ufficializzata la fascia di appartenenza. Il prossimo weekend altre squadre si uniranno a questo gruppo e in settimana avremo risposte anche sul fronte della vincitrice dell’Europa League.