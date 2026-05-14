Via libera della Prefettura, il derby di Roma anticipato alle 12 di domenica

«In seguito all’invito formulato dal presidente del TAR del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa – sottolinea la Prefettura –, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell’Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell’Amministratore delegato di Sport e Salute».

«Nel corso della riunione – ha aggiunto la Prefettura – alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito impegno della Lega Calcio Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di tennis, con Sport e Salute, ad una implementazione straordinaria delle misure di sicurezza previste, nonché ad un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo – in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale – è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio».

I «complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in Questura, già convocato alle 17.30 di domani», ha concluso la Prefettura in una nota. Da parte sua, la Serie A ha sottolineato che per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, è stato presentato un piano di sicurezza che prevede:

Anticipo dell’orario: la gara inizierà alle ore 12:00, anziché alle 12:30, per aumentare il distacco con la finale degli Internazionali d’Italia. Coordinamento unico della sicurezza: la Lega Calcio Serie A, d’intesa con gli organizzatori del torneo di tennis, nominerà un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’intera area del Foro Italico. Piano integrato per i flussi di pubblico: un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio. Comunicazione ai tifosi: sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell’interesse di una giornata di sport e valori condivisi.

A seguito di questa decisione, slitteranno alle ore 12 anche le altre partite di Serie A che per ragioni di contemporaneità si dovranno disputare alla stessa ora del derby di Roma. Di seguito, il programma ufficiale e definitivo della 37esima giornata di campionato: