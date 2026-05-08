Hanno preso ufficialmente il via gli Internazionali BNL d’Italia 2026, e il tabellone maschile ha un protagonista principale: Jannik Sinner. Con Carlos Alcaraz assente, il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria a Madrid, è il grande favorito per alzare quel trofeo che manca ancora alla sua bacheca dei Masters 1000, l’unico titolo di questa categoria non ancora conquistato.

Da segnalare il ritorno di Novak Dojokovic e la presenza di 13 italiani nel main draw. Alla sua settima presenza al Foro Italico, Sinner esordirà al secondo turno contro l’austriaco Sebastian Ofner, che ha avuto la meglio sullo statunitense Alex Michelsen. Il percorso potrebbe accendersi fin da subito: al terzo turno è possibile una sfida con il ceco Jakub Mensik.

Tabellone Internazionali Roma 2026 – Gli italiani

Scorrendo il tabellone verso la fase finale, agli ottavi si profilano incroci con Frances Tiafoe o Arthur Fils, mentre ai quarti i pericoli principali sulla carta sono Andrej Rublev e Ben Shelton. In semifinale, il candidato più probabile a sbarrare la strada all’altoatesino è Felix Auger-Aliassime, con Daniil Medvedev e Flavio Cobolli sullo sfondo. In finale, poi, è possibile un nuovo confronto con Alexander Zverev, già battuto a Madrid pochi giorni fa.