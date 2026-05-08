La Serie B si prepara a scendere in campo per l’ultima e infuocata giornata, che stabilirà diversi verdetti. Al momento, l’unica squadra certe di giocare il campionato cadetto il prossimo anno (tra quelle in classifica) è il Padova, che non ha più obiettivi da raggiungere e si ritroverà in Serie B a prescindere dai risultati di questa sera. Per il resto bisognerà attendere i verdetti del campo, dalle retrocessioni ai playout, passando per l’ultima promozione diretta in Serie A, ma soprattutto l’ultimo e preziosissimo posto nei playoff. A 90 minuti dal termine della stagione regolare, infatti, l’ottavo posto è ancora in discussione e può essere agguantato da ben cinque squadre: Avellino – 46 punti

Cesena – 46 punti

Mantova – 46 punti

Carrar ese – 44 punti

Sampdoria – 44 punti

Cinque formazioni che, con chance residue diverse, possono tutte ancora sperare di raggiungere questo risultato e giocarsi la promozione alla massima categoria. Ma chi è in vantaggio in questa corsa all’ottavo posto? Quali risultati servono a ogni squadra per guadagnare la posizione che vale i playoff? Sulla base della classifica attuale sono previsti addirittura 26 incastri diversi per l’ultimo turno. Ricordiamo innanzitutto che, in caso di arrivo a pari punti fra due o più squadre al termine della stagione regolare, si procede alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; del sorteggio. Playoff Serie B – Chi è in vantaggio con chi negli scontri diretti Per fare chiarezza sulle opportunità di passaggio del turno, è innanzitutto possibile analizzare i risultati negli scontri diretti, che ci consentono di capire chi avrebbe la meglio tra due squadre in caso di arrivo a pari punti (per le sfide in parità, sarà decisiva la differenza reti): Avellino – in vantaggio con Mantova ; in parità con Sampdoria ; in svantaggio con Cesena e Carrarese ;

Cesena – in vantaggio con Avellino, Sampdoria e Carrarese ; in svantaggio con Mantova ;

Mantova – in vantaggio con Cesena e Sampdoria ; in parità con Carrarese ; in svantaggio con Avellino ;

Carrarese – in vantaggio con Avellino e Sampdoria ; in parità con Mantova ; in svantaggio con Cesena ;

Sampdoria – in vantaggio con nessuno; in parità con Avellino ; in svantaggio con Cesena , Mantova e Carrarese . Playoff Serie B – I risultati per l’ottavo posto, squadra per squadra Detto degli scontri diretti, è possibile ora vedere quali risultati sarebbero necessari a ogni squadra per conquistare l’ottavo posto in classifica e il conseguente accesso ai playoff: Avellino ai playoff se : vince contro il Modena e il Cesena non vince; chiude a pari punti con Mantova e Cesena assieme; chiude a pari punti con il solo Mantova;

Cesena ai playoff se : vince contro il Padova e il Mantova non vince; pareggia con il Padova, l’Avellino non vince e il Mantova perde;

Mantova ai playoff se : vince con il Frosinone e l’Avellino non vince; pareggia con il Frosinone, l’Avellino perde e il Cesena non vince;

Carrarese ai playoff se: vince con l’Entella, il Cesena e il Mantova perdono e l’Avellino non vince;

Sampdoria ai playoff se: vince contro la Reggiana, l’Avellino non vince contro il Modena, Cesena e Mantova perdono e la Carrarese non vince.