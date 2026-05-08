La Serie B si prepara a scendere in campo per l’ultima e infuocata giornata, che stabilirà diversi verdetti. Al momento, l’unica squadra certe di giocare il campionato cadetto il prossimo anno (tra quelle in classifica) è il Padova, che non ha più obiettivi da raggiungere e si ritroverà in Serie B a prescindere dai risultati di questa sera.
Per il resto bisognerà attendere i verdetti del campo, dalle retrocessioni ai playout, passando per l’ultima promozione diretta in Serie A, ma soprattutto l’ultimo e preziosissimo posto nei playoff. A 90 minuti dal termine della stagione regolare, infatti, l’ottavo posto è ancora in discussione e può essere agguantato da ben cinque squadre:
- Avellino – 46 punti
- Cesena – 46 punti
- Mantova – 46 punti
- Carrarese – 44 punti
- Sampdoria – 44 punti
Cinque formazioni che, con chance residue diverse, possono tutte ancora sperare di raggiungere questo risultato e giocarsi la promozione alla massima categoria. Ma chi è in vantaggio in questa corsa all’ottavo posto? Quali risultati servono a ogni squadra per guadagnare la posizione che vale i playoff? Sulla base della classifica attuale sono previsti addirittura 26 incastri diversi per l’ultimo turno.
Ricordiamo innanzitutto che, in caso di arrivo a pari punti fra due o più squadre al termine della stagione regolare, si procede alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
Playoff Serie B – Chi è in vantaggio con chi negli scontri diretti
Per fare chiarezza sulle opportunità di passaggio del turno, è innanzitutto possibile analizzare i risultati negli scontri diretti, che ci consentono di capire chi avrebbe la meglio tra due squadre in caso di arrivo a pari punti (per le sfide in parità, sarà decisiva la differenza reti):
- Avellino – in vantaggio con Mantova; in parità con Sampdoria; in svantaggio con Cesena e Carrarese;
- Cesena – in vantaggio con Avellino, Sampdoria e Carrarese; in svantaggio con Mantova;
- Mantova – in vantaggio con Cesena e Sampdoria; in parità con Carrarese; in svantaggio con Avellino;
- Carrarese – in vantaggio con Avellino e Sampdoria; in parità con Mantova; in svantaggio con Cesena;
- Sampdoria – in vantaggio con nessuno; in parità con Avellino; in svantaggio con Cesena, Mantova e Carrarese.
Playoff Serie B – I risultati per l’ottavo posto, squadra per squadra
Detto degli scontri diretti, è possibile ora vedere quali risultati sarebbero necessari a ogni squadra per conquistare l’ottavo posto in classifica e il conseguente accesso ai playoff:
- Avellino ai playoff se: vince contro il Modena e il Cesena non vince; chiude a pari punti con Mantova e Cesena assieme; chiude a pari punti con il solo Mantova;
- Cesena ai playoff se: vince contro il Padova e il Mantova non vince; pareggia con il Padova, l’Avellino non vince e il Mantova perde;
- Mantova ai playoff se: vince con il Frosinone e l’Avellino non vince; pareggia con il Frosinone, l’Avellino perde e il Cesena non vince;
- Carrarese ai playoff se: vince con l’Entella, il Cesena e il Mantova perdono e l’Avellino non vince;
- Sampdoria ai playoff se: vince contro la Reggiana, l’Avellino non vince contro il Modena, Cesena e Mantova perdono e la Carrarese non vince.
Playoff Serie B – L’arrivo a pari punti a cinque
E’ evidente che gli incastri sono particolarmente complessi per alcune squadre. Per Sampdoria e Carrarese servirebbe un vero e proprio miracolo, mentre Avellino e Cesena sono le squadre che hanno maggiormente in pugno il proprio destino, anche se non c’è un risultato che non dipenda da almeno un’altra partita.
Esiste infine la clamorosa possibilità di un arrivo a pari punti per tutte e cinque le squadre coinvolte nella corsa all’ottavo posto. Ipotesi poco verosimile, ma che qualora si realizzasse premierebbe il Cesena in virtù della seguente classifica avulsa:
- Cesena – 14 punti
- Avellino – 13 punti
- Mantova – 12 punti
- Carrarese – 9 punti
- Sampdoria – 7 punti