Sarà sorteggiato questa mattina il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Le dieci squadre – divise tra teste di serie e non teste di serie – verranno accoppiate tra di loro. Chi vincerà, volerà al secondo turno della fase nazionale, dove si uniranno Brescia, Ascoli e Catania.
Ma come siamo arrivati alle qualificate al primo turno? Nella serata di ieri, Cittadella, Lecco, Campobasso e Casertana, in casa, hanno staccato il pass qualificazione. I veneti hanno vinto 1-0 al Tombolato contro il Lumezzane. Al Rigamonti Ceppi di Lecco è arrivato invece un 2-1 per i padroni di casa, che hanno eliminato la Giana Erminio in rimonta. Al Campobasso e alla Casertana, invece, sono bastati due 1-1 contro il Crotone e il Pineto.
Vittorie esterne per Pianese e Casarano. I toscani hanno eliminato la Juventus Next Gen, con uno 0-2 maturato negli ultimi dieci minuti dell’incontro. Roboante invece il successo dei pugliesi, che hanno segnato addirittura cinque reti al Cosenza, caduto sotto i colpi degli ospiti dopo essere passato in vantaggio nei primi minuti di gioco.
Ad attendere le sei qualificate al primo turno della Fase Nazionale, ci sono Renate, Ravenna, Salernitana (terze nella regular season) e Potenza (vincitrice della Coppa Italia Serie C). Queste e il Lecco, squadra con il miglior piazzamento tra le qualificate dalla fase del girone, sono state designate come le cinque teste di serie nel sorteggio.
Serie C sorteggio playoff – Tutti gli incroci del prossimo turno
Di seguito, tutte le sfide che si disputeranno tra andata e ritorno (in casa della squadra testa di serie) il 10 e il 13 maggio:
[IN AGGIORNAMENTO]
In caso di parità al termine dei centottanta minuti, accederà al secondo turno nazionale la squadra testa di serie.