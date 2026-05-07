Sarà sorteggiato questa mattina il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Le dieci squadre – divise tra teste di serie e non teste di serie – verranno accoppiate tra di loro. Chi vincerà, volerà al secondo turno della fase nazionale, dove si uniranno Brescia, Ascoli e Catania.

Ma come siamo arrivati alle qualificate al primo turno? Nella serata di ieri, Cittadella, Lecco, Campobasso e Casertana, in casa, hanno staccato il pass qualificazione. I veneti hanno vinto 1-0 al Tombolato contro il Lumezzane. Al Rigamonti Ceppi di Lecco è arrivato invece un 2-1 per i padroni di casa, che hanno eliminato la Giana Erminio in rimonta. Al Campobasso e alla Casertana, invece, sono bastati due 1-1 contro il Crotone e il Pineto.