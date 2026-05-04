Tra le tante novità alle quali tifosi e appassionati si sono abituati a proposito della nuova Champions League (che sta portando a termine la sua seconda edizione), c’è anche la modalità di compilazione delle tanto attese fasce. Si tratta della divisione in quattro “urne” delle formazioni partecipanti alla prima fase (36 ormai da due stagioni), che determinano le avversarie nella parte iniziale della competizione.

«Le fasce 2, 3 e 4», invece, «includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking», esattamente come accadeva anche in passato. Stabilite le varie fasce, ciascuna formazione sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta (anche in questo caso la scelta avverrà tramite sorteggio).

In prima fascia – oltre ai campioni nazionali dei sei migliori campionati europei – è stata quindi eliminata (rispetto a quanto accadeva fino alla stagione 2023/24) anche la vincente dell’Europa League , che manterrà il diritto di partecipare alla Champions League ma sarà inserita nella relativa fascia, sulla base del ranking.

Come si legge sui documenti ufficiali della UEFA , «le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)». La « prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club», mentre in Europa League la «prima fascia includerà le prime nove squadre classificate».

Fasce Champions League 2026 2027 – Le previsioni

Sulla base delle classifiche dei campionati nazionali 2025/26, quando mancano ormai poche giornate alla conclusione e in base al ranking quinquennale UEFA, Calcio e Finanza ha simulato le fasce della nuova Champions League, tenendo conto anche del posto aggiuntivo conquistato dall’Inghilterra grazie al miglior ranking fatto registrare in questa stagione. Un secondo piazzamento extra sarà riservato a Liga o Bundesliga, con l’aggiornamento delle fasce che avverrà una volta ufficializzato anche questo risultato.

La vincente della Champions League farà molto probabilmente già parte della prima fascia, dal momento in cui tutte le squadre rimaste in gioco hanno un ranking molto alto, e sarà anche qualificata tramite il campionato, con l’unica ufficialità mancante legata all’Atletico Madrid. Il fatto che la vincente della Champions sarà già qualificata dal campionato produrrà un altro effetto, spalancando l’accesso al torneo alla squadra con il miglior coefficiente individuale tra tutti i campioni nazionali coinvolti nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall’11° al 55° posto). Attualmente, la candidata principale è lo Shaktar Donetsk, mentre lo scorso anno toccò all’Olympiacos. Un aggiornamento più preciso sarà disponibile dopo il ritorno delle semifinali di Champions o appena l’Atletico sarà ufficialmente qualificato dal campionato.

Come si può notare, la prima fascia è già quasi completa e anche la seconda lo sarà presto. Rimarranno più incognite invece su terza e quarta fascia, dal momento in cui diverse squadre che si qualificheranno tramite i playoff di agosto avranno un ranking più alto di alcune di quelle che accederanno direttamente dal campionato. Un dato che potrebbe rivoluzionare parzialmente le urne nei giorni precedenti al sorteggio.

Fasce Champions League 2026 2027 – Le italiane

Tornando alle fasce, le formazioni inserite sono quelle che occupano attualmente – nei rispettivi campionati – i posti che garantiscono l’accesso diretto alla UEFA Champions League. Per quanto riguarda le formazioni italiane, l’Inter è l’unica già certa del posto e sicura di essere in prima fascia, mentre il Napoli è molto vicino a ottenere la qualificazione: i partenopei saranno in terza fascia. Il Milan arranca, ma ha ancora il destino nelle proprie mani (anche i rossoneri sarebbero molto probabilmente in terza fascia), così come la Juventus, attualmente al quarto posto. In caso di qualificazione, i bianconeri sarebbero in seconda fascia.

In totale, le formazioni che hanno conquistato ufficialmente il posto nella terza edizione del torneo con il nuovo format sono attualmente 12. Nei prossimi weekend altre squadre si uniranno a questo gruppo e avremo risposte anche sul secondo piazzamento extra e sulle finaliste di Champions ed Europa League, per capire chi potrebbe conquistare un posto dal percorso europeo.