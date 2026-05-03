Dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming , 31esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming– Quando si gioca

La partita fra Al Qadisiya e Al Nassr si giocherà al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Dammam, domenica 4 aprile 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming – Come seguire la sfida

La sfida Al Qadisiya-Al Nassr sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento, visto che dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 61 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.