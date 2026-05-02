Agenti vs settori giovanili, dove spendono di più i club di Serie A? Le cifre e il confronto

Nel dibattito riaperto dopo la terza mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, un punto torna con insistenza: quanto investono davvero i club nella formazione rispetto al mercato? I numeri aiutano a mettere ordine. Nel 2024, ultimo anno comparabile, la spesa per procuratori è stata pari a 226,2 milioni, mentre quella per i settori giovanili si è fermata a 199,7 milioni. Il sorpasso degli agenti resta dunque attuale, ma il differenziale si è progressivamente assottigliato.

La lettura di lungo periodo è ancora più indicativa. Tra il 2016 e il 2024 i club hanno speso complessivamente 1,65 miliardi per gli agenti e 1,43 miliardi per i vivai: circa 227 milioni in più destinati all’intermediazione. In rapporto ai ricavi, le commissioni pesano mediamente per il 7,43% dei ricavi netti (5,86% sui ricavi totali), contro il 6,41% (5,06%) dei settori giovanili. Il massimo per gli agenti si registra nel 2016 (9,49% dei ricavi netti) e poi nel 2022 (8,49%), mentre per i vivai il picco è nel 2020 (7,24%), influenzato dal crollo dei ricavi in pandemia.