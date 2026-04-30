L’inchiesta sul mondo degli arbitri prosegue e, almeno per il momento, l’indagine della Procura sembra essere limitata a questo ambiente. Tuttavia, non va dimenticato come le ultime ore abbiano chiarito che nei giorni scorsi la Procura stessa ha chiesto la proroga di sei mesi dell’inchiesta, scaduta domenica 26 aprile.

In questo quadro, come spiega La Gazzetta dello Sport, non va quindi perso di vista il fronte sportivo, che diventerebbe rilevante se l’indagine si allargasse a nuovi “attori”, oltre i direttori di gara e gli addetti al VAR.