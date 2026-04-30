Elezioni FIGC, Abete non molla: presenterà la candidatura a presidente

Abete aveva già ribadito nei giorni scorsi la volontà di proseguire comunque, anche in caso di un orientamento diverso da parte di Aic e Aiac. La candidatura, sempre secondo l’ANSA, rappresenterà l’occasione per portare al centro del confronto elettorale le principali criticità che attraversano il calcio italiano.

Giancarlo Abete conferma la sua intenzione di andare avanti e sarà candidato alla presidenza della Figc nell’assemblea del 22 giugno. Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’ex presidente federale non cambia linea nonostante la presa di posizione delle componenti tecniche – calciatori e allenatori – a sostegno di Giovanni Malagò.

Dopo l’appoggio da parte di Assocalciatori e Assoallenatori, Malagò ora si avvicina al 50% delle preferenze nella corsa all’elezione come nuovo presidente della FIGC. L’ex numero uno del Coni ha infatti la preferenza al momento di circa il 47% dei voti: il 17,1% della Serie A (considerando l’appoggio di 19 club su 20), il 20% in mano all’AIC e il 10% in mano all’AIAC. Al momento non si sono ancora espresse Serie B (che incontrerà i due candidati il 6 maggio) e Lega Pro (incontro previsto l’8 maggio), mentre la Lega Dilettanti appoggia Abete.

I pesi elettorali complessivi infatti sono i seguenti: