Crescono i premi per i Mondiali 2026: le nuove cifre decise dalla FIFA

Dopo aver accolto le richieste delle varie federazioni, il Consiglio FIFA – svoltosi ieri a Vancouver in Canada – ha comunicato le nuove cifre ufficiali relative ai premi per i Mondiali 2026, che inizieranno il prossimo 11 giugno e si svolgeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Così a poco meno di un mese e mezzo dalla partita inaugurale Messico-Sudafrica, le 48 federazioni partecipanti al torneo iridato vedono realizzate le proprie richieste, con un effetto positivo generale anche per le altre 211 membri FIFA, che si vedranno riconoscere una cifra superiore come contributo per lo sviluppo del calcio nei vari paesi.