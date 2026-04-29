Crescono i premi per i Mondiali 2026: le nuove cifre decise dalla FIFA

Dopo aver accolto le richieste delle varie federazioni, il Consiglio FIFA – svoltosi ieri a Vancouver in Canada – ha comunicato le nuove cifre ufficiali relative ai premi per i Mondiali 2026, che inizieranno il prossimo 11 giugno e si svolgeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Così a poco meno di un mese e mezzo dalla partita inaugurale Messico-Sudafrica, le 48 federazioni partecipanti al torneo iridato vedono realizzate le proprie richieste, con un effetto positivo generale anche per le altre 211 membri FIFA, che si vedranno riconoscere una cifra superiore come contributo per lo sviluppo del calcio nei vari paesi.
Nel dettaglio, il Consiglio FIFA ha approvato un aumento dei premi FIFA da distribuire alle 48 nazionali partecipanti del 15% portando la cifra a 871 milioni di dollari, che al cambio attuale equivalgono a 744,5 milioni di euro. L’aumento è relativo a:
- Contributo alla preparazione: da 1,5 a 2,5 milioni di dollari
- Bonus qualificazione: da 9 a 10 milioni di dollari
- Contributo aggiuntivo: sussidi per i costi delle delegazioni nazionali e aumento dei biglietti riservati per un valore totale di oltre 16 milioni di dollari
«La FIFA è orgogliosa di trovarsi in una posizione finanziaria più solida di sempre, il che ci consente di aiutare tutte le nostre federazioni affiliate come mai prima d’ora. Questo è un ulteriore esempio di come le risorse della FIFA vengano reinvestite nel calcio», ha commentato il presidente del massimo organo del calcio mondiale, Gianni Infantino.
Per quanto riguarda i premi che spettano alle varie nazionali in base al proprio piazzamento ai Mondiali 2026, si fa sempre riferimento alle cifre comunicate a dicembre dello scorso anno. E sono le seguenti:
- Campione del mondo: 50 milioni di dollari (42,6 milioni di euro)
- Finalista: 33 milioni di dollari (28,1 milioni di euro)
- Terzo posto: 29 milioni di dollari (24,7 milioni di euro)
- Quarto posto: 27 milioni di dollari (23 milioni di euro)
- Quinti–ottavi: 19 milioni di dollari (16,2 milioni di euro)
- Noni–sedicesimi: 15 milioni di dollari (12,8 milioni di euro)
- Diciassettesimi–trentaduesimi: 11 milioni di dollari (9,4 milioni di euro)
- Trentatreesimi–quarantottesimi: 9 milioni di dollari (7,7 milioni di euro)