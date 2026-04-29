Governo vs Lega sulla FIGC: come la Serie A finanzia la gran parte dello sport italiano

La partita per il controllo del calcio italiano è già iniziata, e si gioca lontano dal campo. Da una parte il Governo, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che spinge per il commissariamento della FIGC; dall’altra la Lega Serie A, che ha deciso di muoversi in anticipo puntando su Giovanni Malagò come candidato alla presidenza federale. Sullo sfondo, il ruolo decisivo di Giuseppe Marotta, regista dell’operazione, che avrebbe sparigliato i piani dell’esecutivo, convinto di avere il tempo e lo spazio per arrivare a una gestione commissariale della federazione.

Quanto vale il calcio italiano: il peso sullo sport

Perché il tema è così rilevante anche nelle intenzioni del governo? Per avere una idea, basta dare uno sguardo ai numeri. Il calcio professionistico genera infatti circa 1,13 miliardi di euro di entrate fiscali (tra IVA, IRES, IRAP, IRPEF e contributi), pari a circa l’85% del totale prodotto dall’intero comparto sportivo (1,34 miliardi), considerando i più recenti dati del Report Calcio FIGC. E, in particolare, la sola Serie A ha un impatto pari a circa il 70% dell’intero comparto sportivo, con contribuzione fiscale per 922 milioni di euro.