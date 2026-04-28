Il presidente del CONI Buonfiglio: «Non ci sono i presupposti per commissariare la FIGC»

“Non mi lascio influenzare da destra o da sinistra. Io sono stato eletto per far rispettare le regole, ma il primo a rispettarle devo essere io. Quando ci sono stati i presupposti per commissariare l’ho fatto, oggi no”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, torna sul tema del commissariamento della Figc, chiudendo all’ipotesi. “Io sono fiero di essere il presidente del Coni e sono orgoglioso di rappresentare tutti gli organismi sportivi. Al tempo stesso come le rappresento e le sostengo devo anche monitorarle, ma non significa che devo essere uno sceriffo”, conclude.