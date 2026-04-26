Juve Next Gen Bra in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 38esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Bra è in programma per domenica 26 aprile 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 .

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Juve Next Gen Bra in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Juve Next Gen Bra in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Bra, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 26 APRILE

Ore 14.30

AREZZO-TORRES

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 CAMPOBASSO-ASCOLI

Sky Sport 251

Sky Sport 251 TERNANA-PIANESE

Sky Sport 253

Sky Sport 253 FORLÌ-PERUGIA

Sky Sport 254

Sky Sport 254 JUVENTUS NEXT GEN-BRA

Sky Sport 255

Sky Sport 255 VIS PESARO-SAMBENEDETTESE

Sky Sport 256

Sky Sport 256 PONTEDERA-LIVORNO

Sky Sport 257

Sky Sport 257 GUIDONIA MONTECELIO-CARPI

Sky Sport 258

Sky Sport 258 GUBBIO-PINETO

Sky Sport 259

Ore 18.00