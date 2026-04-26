Juve Next Gen Bra in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Bra in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 38esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Bra è in programma per domenica 26 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Juve Next Gen Bra in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Bra in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Bra, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 26 APRILE
Ore 14.30
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AREZZO-TORRES
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
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CAMPOBASSO-ASCOLI
Sky Sport 251
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TERNANA-PIANESE
Sky Sport 253
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FORLÌ-PERUGIA
Sky Sport 254
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JUVENTUS NEXT GEN-BRA
Sky Sport 255
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VIS PESARO-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 256
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PONTEDERA-LIVORNO
Sky Sport 257
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GUIDONIA MONTECELIO-CARPI
Sky Sport 258
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GUBBIO-PINETO
Sky Sport 259
Ore 18.00
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ATALANTA U23-CATANIA
Sky Sport Max
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TRAPANI-SIRACUSA
Sky Sport Mix
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FOGGIA-SALERNITANA
Sky Sport 252
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BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 253
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CROTONE-LATINA
Sky Sport 254
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CAVESE-COSENZA
Sky Sport 255
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CASERTANA-GIUGLIANO
Sky Sport 256
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POTENZA-MONOPOLI
Sky Sport 257
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TEAM ALTAMURA-CASARANO
Sky Sport 258
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AZ PICERNO-SORRENTO
Sky Sport 259