Atalanta Under 23 Catania in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la 38esima giornata del girone C di Serie C.

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Redazione
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Salvatore Bocchetti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Catania in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 38esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Catania è in programma per domenica 26 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Atalanta Under 23 Catania in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Atalanta Under 23 Catania in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Catania, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 26 APRILE

Ore 14.30

  • AREZZO-TORRES
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • CAMPOBASSO-ASCOLI
    Sky Sport 251
  • TERNANA-PIANESE
    Sky Sport 253
  • FORLÌ-PERUGIA
    Sky Sport 254
  • JUVENTUS NEXT GEN-BRA
    Sky Sport 255
  • VIS PESARO-SAMBENEDETTESE
    Sky Sport 256
  • PONTEDERA-LIVORNO
    Sky Sport 257
  • GUIDONIA MONTECELIO-CARPI
    Sky Sport 258
  • GUBBIO-PINETO
    Sky Sport 259

Ore 18.00

  • ATALANTA U23-CATANIA
    Sky Sport Max
  • TRAPANI-SIRACUSA
    Sky Sport Mix
  • FOGGIA-SALERNITANA
    Sky Sport 252
  • BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport 253
  • CROTONE-LATINA
    Sky Sport 254
  • CAVESE-COSENZA
    Sky Sport 255
  • CASERTANA-GIUGLIANO
    Sky Sport 256
  • POTENZA-MONOPOLI
    Sky Sport 257
  • TEAM ALTAMURA-CASARANO
    Sky Sport 258
  • AZ PICERNO-SORRENTO
    Sky Sport 259

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