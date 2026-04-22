Caso Salvini, rinnovo dell’abbonamento a Sky coi soldi del ministero. La replica del Mit: «Servizi già previsti in passato»

Come riportato da Domani, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe rinnovato per il 2026 un abbonamento pay-tv comprensivo dei pacchetti “vetrina+sport+calcio” di Sky, per un importo pari a 1.188 euro. In una nota del 21 gennaio, l’ufficio di gabinetto del ministro segnala «l’esigenza di procedere al rinnovo della sottoscrizione dell’abbonamento per l’anno 2026».

Una tipologia di abbonamento generalmente utilizzata in esercizi commerciali come bar e ristoranti, che consente la visione degli eventi sportivi tra cui ovviamente anche tre gare ogni giornata del campionato di Serie A.

In merito alla vicenda, il Mit ha precisato che «il ministero ha semplicemente rinnovato servizi già presenti in passato, prima dell’arrivo di Salvini e prima dell’attuale Governo, peraltro su iniziativa degli uffici e con alcuni approfondimenti alla luce delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026». Nella stessa nota si legge inoltre che «Matteo Salvini ha un regolare abbonamento televisivo che paga di tasca propria e utilizza a casa (unico luogo, oltre allo stadio, dove il Ministro guarda le partite del Milan)».