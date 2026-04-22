Dove vedere Porto Sporting Lisbona tv streaming: guarda la partita in diretta

La sfida mette di fronte due delle formazioni più vincenti del calcio portoghese. La partita si gioca dopo che quella di andata è terminata 1-0 in favore della formazione di Lisbona che è ora chiamata a difendere il vantaggio per accedere alla finale. Nell’altra semifinale si giocheranno il pass per l’ultimo atto Torreense e Fafe, formazioni che militano, rispettivamente, nella seconda e terza divisione del calcio portoghese.

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Dove vedere Porto Sporting Lisbona tv streaming– Quando si gioca

La partita fra Porto e Sporting Lisbona si giocherà allo stadio Do Dragao di Porto, mercoledì 22 aprile 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.45.

Dove vedere Porto Sporting Lisbona tv streaming – Come seguire la sfida

La sfida Porto-Sporting Lisbona non sarà visibile in Italia in chiaro. L’unico modo per assistere alla partita, valida per la semifinale di ritorno della Taça de Portugal è sintonizzarsi su Como TV. La piattaforma streaming a pagamento, oltre a detenere i diritti della coppa nazionale portoghese, trasmette molte altre competizioni calcistiche, fra cui anche la Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita, con particolare attenzione alle tre grandi del calcio nazionale: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal allenata da Simone Inzaghi e di vari campioni come Theo Hernandez, Karim Benzema, Sergej Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly, e l’Al Ittihad.