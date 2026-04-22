Dove vedere Atalanta Lazio tv streaming: la sfida di Coppa Italia in diretta

Il torneo entra nel vivo: ecco come seguire la sfida di ritorno delle semifinali.

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Redazione
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(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Atalanta Lazio tv streaming, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia e organizzato dalla Lega Serie A ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. Tra le sfide delle semifinali ci sarà anche la gara tra Atalanta e Lazio.

Dove vedere Atalanta Lazio tv streaming – Il tabellone

Nel tabellone sono entrate in scena le big che hanno concluso la scorsa Serie A nelle prime otto posizioni: le teste di serie sono Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90′, dal turno preliminare fino ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità.

Dove vedere Atalanta Lazio tv streaming – Come seguire la sfida

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

In particolare, la gara tra Atalanta e Inter andrà in scena mercoledì 22 aprile alle 21.00 diretta esclusiva su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Simone Tiribocchi.

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