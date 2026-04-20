Premier, Arsenal e City a pari punti? I criteri che decreteranno la vincitrice del campionato

In attesa della programmazione di questa partita, infatti il cammino in Conference League del Palace rende difficile al momento la collocazione del recupero nel fittissimo calendario inglese, la possibilità che le due squadre finiscano il campionato a pari punti , che conta ancora cinque giornate da disputare (sei per il City), è sempre più concreta. Ma se in Italia in caso di arrivo a pari punti in testa alla classifica si procede con una gara di spareggio che mette in palio il titolo, in Premier League questa norma non esiste. E quindi quali sono i criteri in caso di arrivo a pari punti in Premier? E chi fra Arsenal e Manchester City vincerebbe il campionato?

La vittoria del Manchester City nello scontro diretto contro l’ Arsenal ha definitivamente riaperto la corsa per la vittoria della Premier League 2025/26 . I Gunners di Mikel Arteta sono ancora primi in classifica con 70 punti , ma i Cityzens sono lontani solamente tre lunghezze e devono recuperare ancora la sfida contro il Crystal Palace .

Criteri pari punti Premier League – La situazione attuale tra Arsenal e Manchester City

Secondo il regolamento in vigore in Premier League il primo criterio in caso di arrivo a pari punti non sono i risultati nei due scontri diretti, come in Italia per i posti dal secondo in giù, ma la differenza reti generale. In totale sono quattro i criteri:

Differenza reti totale Gol segnati Scontri diretti Gol fuori casa negli scontri diretti

Partendo quindi dalla differenza reti totale in campionato, che è il primo criterio, regna anche qui un certo equilibrio fra le due squadre. Ma bisogna sempre considerare che il City di Guardiola ha sempre una partita in meno e in caso di vittoria l’attuale differenza reti migliorerebbe di conseguenza. Al momento, però, l’Arsenal è di un soffio davanti con un delta fra gol fatti e subiti positivo di 37, mentre i Cityzens sono fermi a +36.

Arsenal e City che sono praticamente appaiate anche per quanto riguarda i gol fatti. I Gunners dopo 33 partite ne hanno siglati 63, la squadra di Guardiola è davanti anche se con una partita in meno essendo già a quota 65. Ma si tratta di una differenza contenuta che potrebbe essere colmata nelle prossime giornate.

L’unico dato non più modificabile è quello relativo agli scontri diretti. Con la vittoria di domenica il City si piazza davanti visto che nella gara di andata all’Emirates la sfida terminò 1-1 Infine, in parità sono invece i gol siglati fuori casa negli scontri diretti: uno a testa.