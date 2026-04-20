Premier, Arsenal e City a pari punti? I criteri che decreteranno la vincitrice del campionato

La vittoria del Manchester City nello scontro diretto contro l’Arsenal ha definitivamente riaperto la corsa per la vittoria della Premier League 2025/26. I Gunners di Mikel Arteta sono ancora primi in classifica con 70 punti, ma i Cityzens sono lontani solamente tre lunghezze e devono recuperare ancora la sfida contro il Crystal Palace.
In attesa della programmazione di questa partita, infatti il cammino in Conference League del Palace rende difficile al momento la collocazione del recupero nel fittissimo calendario inglese, la possibilità che le due squadre finiscano il campionato a pari punti, che conta ancora cinque giornate da disputare (sei per il City), è sempre più concreta. Ma se in Italia in caso di arrivo a pari punti in testa alla classifica si procede con una gara di spareggio che mette in palio il titolo, in Premier League questa norma non esiste. E quindi quali sono i criteri in caso di arrivo a pari punti in Premier? E chi fra Arsenal e Manchester City vincerebbe il campionato?
Criteri pari punti Premier League – La situazione attuale tra Arsenal e Manchester City
Secondo il regolamento in vigore in Premier League il primo criterio in caso di arrivo a pari punti non sono i risultati nei due scontri diretti, come in Italia per i posti dal secondo in giù, ma la differenza reti generale. In totale sono quattro i criteri:
- Differenza reti totale
- Gol segnati
- Scontri diretti
- Gol fuori casa negli scontri diretti
Partendo quindi dalla differenza reti totale in campionato, che è il primo criterio, regna anche qui un certo equilibrio fra le due squadre. Ma bisogna sempre considerare che il City di Guardiola ha sempre una partita in meno e in caso di vittoria l’attuale differenza reti migliorerebbe di conseguenza. Al momento, però, l’Arsenal è di un soffio davanti con un delta fra gol fatti e subiti positivo di 37, mentre i Cityzens sono fermi a +36.
Arsenal e City che sono praticamente appaiate anche per quanto riguarda i gol fatti. I Gunners dopo 33 partite ne hanno siglati 63, la squadra di Guardiola è davanti anche se con una partita in meno essendo già a quota 65. Ma si tratta di una differenza contenuta che potrebbe essere colmata nelle prossime giornate.
L’unico dato non più modificabile è quello relativo agli scontri diretti. Con la vittoria di domenica il City si piazza davanti visto che nella gara di andata all’Emirates la sfida terminò 1-1 Infine, in parità sono invece i gol siglati fuori casa negli scontri diretti: uno a testa.
Criteri pari punti Premier League – Il calendario delle due squadre fra Champions, FA Cup e l’incognita Crystal Palace
Visto anche il successo di ieri, l’inerzia sembra premiare il Manchester City, che può contare anche sul fatto di non avere alcun impegno europeo, mentre l’Arsenal è chiamata da una doppia sfida contro l’Atletico Madrid per le semifinali di Champions League. Inoltre, la calendarizzazione del recupero contro il Crystal Palace potrebbe essere un fattore non di poco conto, visto che la formazione impegnata in Conference ha tutte le carte di arrivare fino in fondo, portando così il famoso asterisco per gli uomini di Guardiola sempre più in là. Al momento, la sfida si inserirebbe, qualora i londinesi andassero fino al finalissima in Conference, prima dell’ultima giornata di campionato, che vede inoltre in programma l’ennesimo derby di Londra fra il Palace e l’Arsenal. E anche se la formazione di Glasner venisse eliminata dalla Conference in semifinale per mano dello Shakhtar Donetsk, il City potrebbe aver ottenuto il pass per finale di FA Cup in programma il 16 maggio (in semifinale affronterà il Southampton), portando quindi il recupero ad avere come unica data possibile il 22 maggio, quindi fra la penultima e l’ultima giornata di campionato.
Detto questo, i cinque impegni conclusivi di campionato per i Gunners sono i seguenti:
- Newcastle (casa)
- Fulham (casa)
- West Ham (trasferta)
- Burnely (casa)
- Crystal Palace (trasferta)
La doppia semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid si inserisce prima e dopo la sfida casalinga contro il Fulham.
Questo il calendario, invece, che attende il Manchester City:
- Burnley (trasferta)
- Everton (trasferta)
- Brentford (casa)
- Bournemouth (trasferta)
- Crystal Palace (casa) – non ufficiale
- Aston Villa (casa)
La semifinale di FA Cup contro il Southampton è in programma il 25 aprile, tre giorni dopo la sfida in casa del Burnley.