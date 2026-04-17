Serie A, nuova assemblea il 20 aprile per l'incontro con Giovanni Malagò

La Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea a Milano per lunedì 20 aprile , dopo quella andata in scena lo scorso lunedì. Nell’occasione dell’ultimo incontro, i club di Serie A avevano indicato Giovanni Malagò come loro candidato alla presidenza della FIGC, e restano ora in attesa di capire se l’ex presidente del Coni accetterà di partecipare alla corsa.

«A questo punto, come Lega di Serie A, faccio tutti i migliori auguri a Malagò, esprimo migliori auspici per il successo della competizione elettorale. Lo inviteremo nei prossimi giorni, il 20 aprile per l’esattezza, per illustrargli il programma di una ventina di punti che abbiamo già tracciato e poi lo integreremo con quelle che saranno le sue idee», aveva già anticipato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, al termine dell’ultima assemblea.

«Poi Malagò farà le sue verifiche anche con le altre componenti, poi scioglierà le riserve e depositerà la sua candidatura. Primo obiettivo? Ce ne sono tanti, oggi non vorrei entrare nel dettaglio. Lo faremo magari dopo il confronto anche col candidato Malagò nella prossima riunione che sarà probabilmente lunedì 20 aprile», aveva aggiunto. Assemblea che è stata appunto confermata oggi.

Parlando del governo, Simonelli aveva sottolineato che «la volontà mia in primis come rappresentante della Serie A è quella di avere comunque un dialogo sempre collaborativo con il governo, con i ministri attuali e con i ministri interessati. Quindi il mio lavoro sarà proprio quello di portare avanti un dialogo che c’è sempre stato».