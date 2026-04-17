Champions, il Barça non ci sta: nuovo reclamo alla UEFA sugli arbitraggi

«Il club ritiene che, nell’arco delle due partite, siano state prese diverse decisioni arbitrali non conformi alle Regole del Gioco , a causa di un’applicazione errata del regolamento e della mancata adeguata intervento del sistema VAR in episodi di chiara rilevanza», si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Barcellona.

Non accenna a placarsi la polemica con gli arbitri della UEFA da parte del Barcellona . Il club catalano, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver presentato un nuovo reclamo in merito agli episodi contestati durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’ Atletico Madrid . Un primo reclamo era già stato presentato – e successivamente respinto – dopo la gara di andata contro i colchoneros.

«Secondo il Barcellona, l’accumulo di questi errori ha avuto un impatto diretto sull’andamento delle partite e sul risultato finale del confronto, causando un danno sportivo ed economico significativo al club. Attraverso questo reclamo, il club ribadisce le richieste già presentate alla UEFA e, allo stesso tempo, si rende disponibile a collaborare con l’organizzazione con l’obiettivo di migliorare il sistema arbitrale, al fine di garantire un’applicazione più rigorosa, equa e trasparente delle Regole del Gioco», conclude la nota del club catalano.

Nel dettaglio, il Barcellona si lamenta per le due espulsioni, una all’andata e una al ritorno, ravvisate dal VAR per chiara occasione da rete. Non solo. Tra gli episodi contestati anche il mancato calcio di rigore, nella prima gara della doppia sfida con l’Atletico, non ravvisato da arbitro e dal VAR per quello che i catalani considerano come fallo di mano di Pubill.