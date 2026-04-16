Scaroni: «Prima dell’estate presenteremo il progetto del nuovo San Siro»

«Stadio? Iniziamo a dire che qui è proprietà di Inter e Milan, un punto fondamentale. Adesso tutto sta procedendo in modo ragionevole, io spero di potere presto presentare il progetto di quello che sarà il nuovo stadio. Un’opera importante per la nostra città che deve raccogliere l’adesione di tutti i tifosi. Siamo vicini a questa scelta, dobbiamo farlo in tempi rapidi, certamente prima dell’estate. È un grande vantaggio poter fare scelte in due su uno stadio, che vadano bene all’uno e all’altro». Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, parlando in occasione dell’evento “Il Foglio a San Siro”, organizzato dal quotidiano Il Foglio.

«Quarto posto? Resto fiducioso di raggiungere l’obiettivo che abbiamo dal primo giorno. Scudetto? Non mi sono mai illuso, tra matematica e vedendo come giocavano le squadre. Ma non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena europea», ha proseguito.