Abodi: «Se pensiamo che non siamo andati ai Mondiali per i rigori abbiamo sbagliato tutto»

«Il nostro sport è vincente dal punto di vista delle competizioni e dell’organizzazione. Ha prodotto quello che l’Italia riesce ad affermare, il valore produttivo e organizzativo. Tutte le discipline sono cresciute, non ci sono più sport minori. Il rugby inizia a dare risultati incoraggianti e il baseball non è più solo una disciplina cinematografica. Il tennis in questo è un emblema, aumentano gli impianti e si investe nella scuola. Non esistono ricette magiche, anche per il calcio. Non c’è nessuna novità che possa arrivare da un centro di ricerca. La verità è che il sistema non riesce a riprodurre le situazioni che hanno consentito ad altri Paesi di svilupparsi. Dovremmo darci un assetto di regole di governo». Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo nel corso dell’evento “Il Foglio a San Siro”, organizzato dal quotidiano Il Foglio.

«Se non siamo andati ai Mondiali non è perché abbiamo sbagliato dei rigori, ma perché non ci siamo fatti un esame di coscienza e non siamo riusciti a dare un senso al 98% di consenso. Dovremmo cercare di trovare un equilibrio tra interessi di chi si confronta con noi e il fatto che il calcio debba continuare a essere una disciplina con risvolto sociale ed educativo», ha detto parlando della crisi del calcio italiano.