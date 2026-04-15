Ricorso al Tar contro il nuovo regolamento per gli agenti: rischio stop per il decreto

Un ricorso al Tar del Lazio rischia di incidere in modo significativo sul nuovo regolamento degli agenti sportivi in Italia. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il procuratore Oliver Arthur, cittadino ghanese e tra i principali agenti nel suo Paese, ha impugnato il DPCM n. 218/2025 attraverso la sua società Arthurlegacy Sports Limited, realtà che gestisce, tra gli altri, Ibrahima Sulemana del Cagliari, l’ex Roma Felix Afena-Gyan (oggi all’Amed, ma di proprietà della Cremonese) e Mike Aidoo, esterno cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e attualmente alla Pergolettese. Il decreto oggetto del ricorso – “Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio di agente sportivo” – dà attuazione al D.Lgs. n. 37/2021 ed è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 gennaio. Si tratta di un provvedimento che ridefinisce in profondità l’assetto della professione, introducendo un sistema più strutturato e centralizzato.

Elemento centrale della riforma è il Registro nazionale degli agenti sportivi, affidato al CONI e gestito tramite una piattaforma informatica unica. Il Registro è articolato in diverse sezioni – agenti, società di agenti, agenti stabiliti e agenti domiciliati – e introduce, tra le principali novità, un’area dedicata al deposito dei contratti di mandato sportivo, che dovranno essere registrati presso le Federazioni competenti. Uno dei punti più delicati riguarda la disciplina degli agenti stranieri, su cui il decreto opera una distinzione netta. Per gli agenti stabiliti provenienti da Paesi UE, SEE e Svizzera è prevista la possibilità di operare in Italia previa procedura di riconoscimento del titolo, eventualmente accompagnata da misure compensative. È inoltre consentita un’attività temporanea e occasionale per cittadini UE, limitata però a un solo mandato per anno solare e con durata massima annuale. Più restrittivo, invece, il regime previsto per gli agenti extra-UE, categoria in cui rientra lo stesso Arthur. Il decreto richiede che tali soggetti siano abilitati da almeno un anno presso una federazione straniera riconosciuta e che abbiano svolto almeno due mandati nell’ultimo anno. Inoltre, l’attività in Italia deve avvenire tramite domiciliazione presso un agente iscritto al Registro nazionale. L’iscrizione, in questo caso, non è annuale ma trimestrale, rinnovabile una sola volta nel corso dello stesso anno solare.