Inter, pronto il rinnovo per Chivu: lo stipendio salirà a 5 milioni

La scelta di Chivu, maturata circa dieci mesi fa dopo l’addio di Simone Inzaghi, viene oggi considerata centrata dalla dirigenza. In un contesto inizialmente incerto, il club ha preferito una soluzione interna piuttosto che profili più esperti, puntando su continuità e conoscenza dell’ambiente. Una linea condivisa dalla proprietà e portata avanti dal presidente Beppe Marotta insieme al direttore sportivo Piero Ausilio.

L’Inter è pronta a prolungare il contratto di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha già deciso di andare avanti con l’allenatore rumeno dopo una stagione che potrebbe chiudersi con la vittoria dello scudetto.

Nella classifica sugli stipendi degli allenatori della Serie A 2025/26, infatti, la vetta se la prende Antonio Conte (Napoli), che secondo le indiscrezioni incassa 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra che potrebbe addirittura crescere considerando i bonus. Dietro al tecnico dei partenopei troviamo Massimiliano Allegri, tornato al Milan dopo undici anni: l’allenatore livornese ha firmato un contratto biennale (con opzione per il terzo) che, secondo indiscrezioni, dovrebbe valere 5 milioni di euro. Stessa cifra anche per Gian Piero Gasperini che, salutata l’Atalanta, ha firmato con la Roma.

Il rinnovo non è ancora stato formalizzato, ma l’indirizzo è definito: adeguamento della durata e aumento dell’ingaggio. L’attuale accordo, in scadenza nel 2027, dovrebbe essere esteso almeno fino al 2028, con possibile opzione per un’ulteriore stagione. Sul piano economico, lo stipendio passerebbe dagli attuali circa 2,5 milioni a una cifra compresa intorno ai 5 milioni di euro a stagione, avvicinandosi così agli altri big del campionato.

La tempistica per definire ufficialmente il rinnovo sembra essere legata soltanto al campo. Il club intende chiudere prima la corsa al titolo e solo dopo mettere nero su bianco il nuovo accordo. A sei giornate dalla fine, l’Inter è in testa alla classifica e punta al 21esimo scudetto della sua storia, un traguardo che rafforzerebbe ulteriormente la posizione dell’allenatore.

Oltre ai risultati – 75 punti fin qui – ha inciso la gestione del gruppo. Chivu ha mantenuto equilibrio dopo un avvio non semplice e ha consolidato il rendimento nella seconda parte della stagione, riportando stabilità e continuità. Elementi che, secondo la Gazzetta, hanno convinto definitivamente il club a proseguire con lui anche nel medio periodo.