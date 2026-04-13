Lutto nella politica milanese: morto il consigliere comunale Monguzzi

Lutto nel mondo della politica milanese. Dopo una breve malattia è morto a 75 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e storica figura ambientalista della città. Monguzzi era stato eletto consigliere comunale di maggioranza nel 2021 ma in questi anni non sono mancate le sue posizioni critiche alla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, soprattutto sulla decisione di vendere lo stadio di San Siro e, in generale, sulle politiche ambientaliste della città.

Nato a Milano il 18 settembre del 1951 Monguzzi si era laureato in Ingegneria chimica e poi aveva intrapreso la strada dell’insegnamento di matematica. La sua grande passione è stata però sempre quella della politica. È stato tra i fondatori di Legambiente e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere regionale in Lombardia. Dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di assessore regionale all’Ambiente ed energia.