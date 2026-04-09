Contrabbando di orologi di lusso: indagati Carvajal e altri sei giocatori

Un presunto giro di contrabbando legato all’acquisto di orologi di lusso sta scuotendo il calcio spagnolo e al momento vede indagati sette calciatori della Liga, fra cui anche alcune bandiere della nazionale spagnola come Daniel Carvajal del Real Madrid e David Silva, ritiratosi dal calcio giocato nel 2023.
L’inchiesta, coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat, riguarda operazioni effettuate tramite una società del Principato di Andorra sospettata di non dichiarare le imposte. Oltre a Carvajal e Silva, figurano tra gli indagati anche Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Thomas Partey (Villarreal), Cesar Azpilicueta (Siviglia) e Joan Bernat (Eibar).
I calciatori sono stati interrogati dalle autorità spagnole in merito all’acquisto, alla consegna e al trasporto degli orologi. Secondo gli atti, i calciatori avrebbero acquistato modelli di alta gamma, soprattutto Rolex e Patek Philippe, attraverso una rete che mirava a eludere il pagamento dell’IVA. Il principale indagato è un imprenditore, Diego G.C., già in custodia cautelare dal 2025 con accuse di contrabbando e riciclaggio. Il meccanismo, che viene definito come un procedimento ben consolidato dal giudice, prevedeva il trasferimento degli orologi tra Spagna e Andorra, separando fisicamente prodotto e documentazione, evitando così le dichiarazioni doganali. In alcuni casi, gli oggetti venivano spediti senza fattura.
Le cifre contestate sono elevate: Partey avrebbe speso oltre 400mila euro per tre orologi, Benat circa 367mila euro e Silva quasi 300mila euro. Carvajal risulta aver acquistato un Rolex Daytona da 64.800 euro nel 2021. L’inchiesta resta aperta e mira a chiarire il ruolo dei calciatori nella presunta rete di contrabbando, considerati al momento figure secondarie rispetto agli organizzatori del sistema.