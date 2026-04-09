Contrabbando di orologi di lusso: indagati Carvajal e altri sei giocatori

L’inchiesta, coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat, riguarda operazioni effettuate tramite una società del Principato di Andorra sospettata di non dichiarare le imposte. Oltre a Carvajal e Silva, figurano tra gli indagati anche Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Thomas Partey (Villarreal), Cesar Azpilicueta (Siviglia) e Joan Bernat (Eibar).

Un presunto giro di contrabbando legato all’acquisto di orologi di lusso sta scuotendo il calcio spagnolo e al momento vede indagati sette calciatori della Liga, fra cui anche alcune bandiere della nazionale spagnola come Daniel Carvajal del Real Madrid e David Silva , ritiratosi dal calcio giocato nel 2023.

I calciatori sono stati interrogati dalle autorità spagnole in merito all’acquisto, alla consegna e al trasporto degli orologi. Secondo gli atti, i calciatori avrebbero acquistato modelli di alta gamma, soprattutto Rolex e Patek Philippe, attraverso una rete che mirava a eludere il pagamento dell’IVA. Il principale indagato è un imprenditore, Diego G.C., già in custodia cautelare dal 2025 con accuse di contrabbando e riciclaggio. Il meccanismo, che viene definito come un procedimento ben consolidato dal giudice, prevedeva il trasferimento degli orologi tra Spagna e Andorra, separando fisicamente prodotto e documentazione, evitando così le dichiarazioni doganali. In alcuni casi, gli oggetti venivano spediti senza fattura.

Le cifre contestate sono elevate: Partey avrebbe speso oltre 400mila euro per tre orologi, Benat circa 367mila euro e Silva quasi 300mila euro. Carvajal risulta aver acquistato un Rolex Daytona da 64.800 euro nel 2021. L’inchiesta resta aperta e mira a chiarire il ruolo dei calciatori nella presunta rete di contrabbando, considerati al momento figure secondarie rispetto agli organizzatori del sistema.