Friedkin, un miliardo nella Roma e mai in Champions. L’Everton dopo una stagione è più vicino alla qualificazione

Un tema sollevato di recente anche da Calcio e Finanza , che ha spiegato le implicazioni per le due squadre in caso di qualificazione alla medesima competizione per club UEFA del 2026/27. Nonostante la possibilità sia concreta, è ancora troppo presto per capire se Everton e Roma si qualificheranno alla stessa coppa europea, ma un aspetto sul percorso delle due squadre è evidente .

In vista del finale della stagione 2025/26, gli occhi dei Friedkin sono puntati su due dei principali campionati europei: la Premier League e la Serie A. La famiglia statunitense, come noto, è proprietaria dell’ Everton (dal dicembre 2024) e della Roma (da agosto del 2020), una doppia acquisizione che ha dato vita a una multiproprietà, completata dal Cannes, club francese che milita nelle serie minori del Paese.

La formazione inglese si trova all’ottavo posto in Premier League, ma solamente a tre punti dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, per via di una classifica piuttosto corta. Il quinto posto – che per la Premier varrà la Champions, grazie ai piazzamenti extra assegnati in base al ranking stagionale – è occupato attualmente dal Liverpool e lontano solamente tre punti. Nei prossimi turni i Toffees sono attesi da due scontri diretti, contro il Brentford (che ha gli stessi punti) e proprio contro i Reds, in un derby che si preannuncia infuocato.

La Roma si trova invece al sesto posto in Serie A, alle spalle della Juventus, più in alto dell’Everton se consideriamo la cosa in termini di piazzamento. Tuttavia, i giallorossi sono più lontani dalla zona Champions (che in Serie A copre solo i primi quattro posti), che è occupata dal Como e dista quattro punti. La squadra di Gasperini ha ottenuto solo quattro punti nelle ultime cinque gare e la qualificazione alla massima competizione europea per club appare al momento più complicata, considerando anche il recente stato di forma dei giallorossi.

Gli investimenti dei Friedkin nei due club

Dal 2020 a oggi, i Friedkin hanno investito oltre 1 miliardo di euro nella Roma, ma senza riuscire mai a raggiungere l’obiettivo quarto posto (o quinto posto, come sarebbe stato sufficiente nella stagione 2023/24) e la conseguente qualificazione alla Champions League. Una cifra a cui si arriva mettendo insieme l’acquisto del club giallorosso, i finanziamenti soci e il costo del delisting. Il tutto senza considerare l’investimento per la costruzione del nuovo stadio a Pietralata.

Sarebbe dunque quantomeno beffardo se la famiglia americana riuscisse a raggiungere questo obiettivo – tanto agognato nella capitale – all’Everton, in poco più di un anno alla guida del club inglese e con poco meno di 700 milioni investiti, in un campionato in cui le squadre che possono ambire ad accedere alla Champions League sono decisamente di più e possono mettere in campo risorse notevolmente superiori rispetto alle concorrenti.