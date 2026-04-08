'Ndrangheta: 54 arresti per associazione mafiosa. C'è anche l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico

Gli indagati sono ritenuti indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 persone .

Tra i 54 destinatari della ordinanza di custodia cautelare risulta esserci anche uno degli ex capi della Curva Nord dell’Inter, Marco Ferdico. Ferdico, che è già stato condannato a quattro anni e otto mesi con rito abbreviato in merito all’inchiesta Doppia Curva sul tifo organizzato di Inter e Milan, è tutt’ora sotto processo a Milano per l’omicidio di Vittorio Boiocchi.

In merito a questa nuova inchiesta Ferdico, difeso dall’avvocato Mirko Perlino, è accuato di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini della polizia di Stato riguardano le presunte attività condotte dalla “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele Ida di Gerocarne (Vibo Valentia), attive nei comuni del comprensorio delle Serre Vibonesi.