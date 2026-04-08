Exor, due nuovi ingressi nel CdA: Png e Della Chiesa nominati consiglieri

«La signora Png è entrata in Temasek nel luglio 2011 ed è stata nominata Presidente di Temasek Singapore il 1° aprile 2026, continuando al contempo a ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer, incarico che detiene dal 1° gennaio 2023. Durante la sua esperienza in Temasek ha guidato diverse funzioni chiave, tra cui il settore dei servizi finanziari, e ha ricoperto posizioni senior in Cina e all’interno del Portfolio Strategy and Risk Group. Prima di Temasek, la signora Png ha lavorato in UBS AG, dove è stata co-responsabile del Financial Institutions Group per l’investment banking in Asia».

«Il signor Della Chiesa ha fondato nel 2023 VCDC, una società di investimento familiare attiva sia nei mercati pubblici sia in quelli privati. Dal 2021 è inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Argo 3, un veicolo di investimento in venture capital promosso dal fondo Ulixes Capital VC. Prima di intraprendere la carriera nei servizi finanziari, ha ricoperto diversi ruoli manageriali nel settore sportivo, con particolare focus su sponsorizzazioni e sviluppo del business», conclude la nota. Benedetto Della Chiesa, classe 1986, è figlio di Virginia Campello – ovverosia la figlia di Maria Sole Agnelli – e del marchese Giuseppe Della Chiesa ed è quindi cugino di John Elkann e di Andrea Agnelli: dal 2020 è anche membro del CdA della Giovanni Agnelli BV, la cassaforte della famiglia Agnellk-Elkann.

Il CdA di Exor, dopo l’approvazione dell’assemblea degli azionisti del prossimo 20 maggio, sarà così formato:

Nitin Nohria (presidente);

John Elkann (amministratore delegato);

Melissa Bethell (consigliere non esecutivo);

Tiberto Ruy Brandolini D’Anna (consigliere non esecutivo);

Laurence Debroux (consigliere non esecutivo);

Sandra Dembeck (consigliere non esecutivo);

Axel Dumas (consigliere non esecutivo);

Ginevra Elkann (consigliere non esecutivo);

Karl Guha (consigliere non esecutivo);

Alessandro Nasi (consigliere non esecutivo).

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