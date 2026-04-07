Si tratta di una sanzione frequente per i rossoneri ed è costata fin qui, come calcolato da Calcio e Finanza, 132mila euro al club di via Aldo Rossi. Non solo. Complessivamente, fino a questo momento, le multe per la squadra di Massimiliano Allegri hanno raggiunto quasi i 150mila euro , considerando che ai ritardi si aggiungono anche sanzioni minori per cori e per il lancio di oggetti da parte dei tifosi.

Un’altra multa per il Milan per aver fatto ritardare il calcio d’inizio di una partita. In particolare, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo della Serie A, il club rossonero successivamente alla sfida contro il Napoli (persa per 1-0) è stato sanzionato per 25mila euro «per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata».

Tra le altre sanzioni per la 31esima giornata di Serie A, hanno ricevuto multe:

Lecce: 10mila euro per lancio in campo di fumogeni e petardi;

Inter: 5mila euro per cori insultanti all’indirizzo di Gasperini;

Napoli: 3mila euro per ritardato inizio di gara;

Udinese: 3mila euro per ritardato inizio di gara;

Cremonese: 1.500 euro per lancio di una bottiglietta in campo.

Nella classifica complessiva delle multe per la stagione 2025/26, la società che ha ricevuto più sanzioni finora è il Milan. I rossoneri hanno toccato quota 146.500 euro e si trovano davanti al Lecce in questa particolare graduatoria, con i pugliesi che sono giunti a 117.000 euro. Il podio si chiude con la Roma, che arriva a 93.500 euro, la maggior parte per lancio di petardi e fumogeni da parte dei suoi sostenitori.

Complessivamente, le multe ai club dopo 31 giornate di campionato hanno raggiunto quota 837.500 euro.