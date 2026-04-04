Siracusa Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 35esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Siracusa è in programma per sabato 4 aprile 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Siracusa Atalanta Under 23 in streaming gratis .

Siracusa Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Siracusa Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Siracusa-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 4 APRILE

Ore 14.30

SAMBENEDETTESE-AREZZO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 COSENZA-FOGGIA

Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Sky Sport Arena e Sky Sport 252 PRO VERCELLI-INTER U23

Sky Sport Mix e Sky Sport 253

Sky Sport Mix e Sky Sport 253 SIRACUSA-ATALANTA U23

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PIANESE-CAMPOBASSO

Sky Sport 255

Sky Sport 255 MONOPOLI-TRAPANI

Sky Sport 256

Alle 17.30

PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 RAVENNA-PINETO

Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Sky Sport Mix e Sky Sport 252 GUIDONIA MONTECELIO-TERNANA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 TRENTO-ALCIONE MILANO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 BRA-FORLÌ

Sky Sport 255

Ore 20.30

ASCOLI-VIS PESARO

Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Ore 20.45

CAVESE-CASERTANA

Sky Sport Uno e Sky Sport 253

LUNEDÌ 6 APRILE

Ore 12.30

GIUGLIANO-CROTONE

Sky Sport Calcio e Sky Sport 257

Sky Sport Calcio e Sky Sport 257 SORRENTO-TEAM ALTAMURA

Sky Sport Arena e Sky Sport 258

Ore 14.30

SALERNITANA-BENEVENTO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 CATANIA-AZ PICERNO

Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Sky Sport Arena e Sky Sport 252 CASARANO-POTENZA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 PRO PATRIA-TRIESTINA

Sky Sport 254

Sky Sport 254 AUDACE CERIGNOLA-LATINA

Sky Sport 255

Sky Sport 255 GIANA ERMINIO-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport 256

Ore 17.30