Pro Vercelli Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Pro Vercelli Inter Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 35esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con la Pro Vercelli è in programma per sabato 4 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Pro Vercelli Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Pro Vercelli Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Pro Vercelli-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 4 APRILE
Ore 14.30
- SAMBENEDETTESE-AREZZO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- COSENZA-FOGGIA
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- PRO VERCELLI-INTER U23
Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- SIRACUSA-ATALANTA U23
Sky Sport 254
- PIANESE-CAMPOBASSO
Sky Sport 255
- MONOPOLI-TRAPANI
Sky Sport 256
Alle 17.30
- PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- RAVENNA-PINETO
Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- GUIDONIA MONTECELIO-TERNANA
Sky Sport 253
- TRENTO-ALCIONE MILANO
Sky Sport 254
- BRA-FORLÌ
Sky Sport 255
Ore 20.30
- ASCOLI-VIS PESARO
Sky Sport Mix e Sky Sport 252
Ore 20.45
- CAVESE-CASERTANA
Sky Sport Uno e Sky Sport 253
LUNEDÌ 6 APRILE
Ore 12.30
- GIUGLIANO-CROTONE
Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
- SORRENTO-TEAM ALTAMURA
Sky Sport Arena e Sky Sport 258
Ore 14.30
- SALERNITANA-BENEVENTO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- CATANIA-AZ PICERNO
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- CASARANO-POTENZA
Sky Sport 253
- PRO PATRIA-TRIESTINA
Sky Sport 254
- AUDACE CERIGNOLA-LATINA
Sky Sport 255
- GIANA ERMINIO-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 256
Ore 17.30
- ALBINOLEFFE-PERGOLETTESE
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
- VIRTUS VERONA-OSPITALETTO
Sky Sport 253