Paura per Lucescu: ricoverato in gravi condizioni ma stabili dopo un altro malore

L’ex commissario tecnico della Romania, con un passato in Italia fra Brescia e Inter, si trova nell’ospedale di Bucarest. «Il paziente è stabile, cosciente e collaborativo», fanno sapere fonti mediche.

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Redazione
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Mircea Lucescu (Photo by Burak Kara/Getty Images)

Nella giornata di ieri, il tecnico Mircea Lucescu ha accusato un altro malore dopo essere stato ricoverato e dimesso per una sincope cardiaca.

L’ex commissario tecnico della Romania, che in Italia ha allenato Brescia e Inter, è stato così sottoposto a trattamento cardiologico specialistico, è si trova ora ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Secondo quanto filtra dalla Romania, sono stati necessari tre interventi di rianimazione per stabilizzare le condizioni dell’allenatore che a luglio compirà 81 anni.

Fonti mediche affermano che Lucescu «è attualmente sottoposto a trattamento cardiologico specialistico, stabile, cosciente e collaborativo con il personale medico». Secondo le stesse fonti l’allenatore rimarrà ricoverato in ospedale per almeno un’altra settimana.

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