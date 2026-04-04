Paura per Lucescu: ricoverato in gravi condizioni ma stabili dopo un altro malore

Nella giornata di ieri, il tecnico Mircea Lucescu ha accusato un altro malore dopo essere stato ricoverato e dimesso per una sincope cardiaca.

L’ex commissario tecnico della Romania, che in Italia ha allenato Brescia e Inter, è stato così sottoposto a trattamento cardiologico specialistico, è si trova ora ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Secondo quanto filtra dalla Romania, sono stati necessari tre interventi di rianimazione per stabilizzare le condizioni dell’allenatore che a luglio compirà 81 anni.