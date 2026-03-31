Stipendio Gattuso nazionale: quanto guadagna il CT

Stasera l’Italia si gioca tutto contro la Bosnia: novanta minuti che valgono la qualificazione al Mondiale 2026 e la possibilità di cancellare lo spettro del terzo fallimento consecutivo. In panchina c’è Gennaro Gattuso, chiamato a riportare identità e senso di appartenenza a una Nazionale che negli ultimi anni ha smarrito certezze e continuità.
Il percorso di Gattuso, in fondo, racconta proprio questo: resilienza e spirito competitivo. Da calciatore è stato il simbolo dell’Italia campione del mondo 2006, un centrocampista di rottura capace di dare equilibrio a una squadra piena di talento. Con il Milan ha costruito una carriera fatta di sacrificio e leadership, diventando uno dei riferimenti dello spogliatoio rossonero per oltre un decennio. Non il più tecnico, ma sicuramente tra i più determinanti per mentalità e presenza.
La carriera di Gattuso
Da allenatore, invece, il suo cammino è stato più tortuoso ma ricco di esperienze: dalle prime tappe tra Sion e Palermo, fino alle panchine di Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia. Proprio con il Napoli ha conquistato una Coppa Italia, dimostrando di saper gestire anche contesti ad alta pressione. Ora la sfida più grande: guidare l’Italia in un momento delicato, dove serve prima di tutto ricostruire fiducia.
La scelta della Federazione dopo il caos Spalletti è stata chiara: meno teoria e più identità, meno gestione e più appartenenza. Gattuso rappresenta questa svolta, anche agli occhi del gruppo, che lo ha accolto con entusiasmo. E stasera, contro la Bosnia, si vedrà subito quanto il suo impatto sia stato concreto.
Stipendio Gattuso nazionale – Le cifre dell’accordo
Dal punto di vista economico, il nuovo Ct ha accettato condizioni molto più contenute rispetto ai predecessori. Roberto Mancini arrivava a circa 3 milioni di euro netti a stagione, mentre Luciano Spalletti percepiva circa 2,8 milioni. Lo stipendio Gattuso nazionale, invece, è fissato a 800mila euro netti annui, con un importante bonus da un milione di euro legato alla qualificazione al Mondiale 2026. Un accordo che riflette la volontà comune di puntare più sul progetto sportivo che sull’aspetto economico.