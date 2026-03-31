Stipendio Gattuso nazionale: quanto guadagna il CT

Il percorso di Gattuso, in fondo, racconta proprio questo: resilienza e spirito competitivo. Da calciatore è stato il simbolo dell’Italia campione del mondo 2006, un centrocampista di rottura capace di dare equilibrio a una squadra piena di talento. Con il Milan ha costruito una carriera fatta di sacrificio e leadership, diventando uno dei riferimenti dello spogliatoio rossonero per oltre un decennio. Non il più tecnico, ma sicuramente tra i più determinanti per mentalità e presenza.

Stasera l’Italia si gioca tutto contro la Bosnia: novanta minuti che valgono la qualificazione al Mondiale 2026 e la possibilità di cancellare lo spettro del terzo fallimento consecutivo. In panchina c’è Gennaro Gattuso, chiamato a riportare identità e senso di appartenenza a una Nazionale che negli ultimi anni ha smarrito certezze e continuità.

La carriera di Gattuso

Da allenatore, invece, il suo cammino è stato più tortuoso ma ricco di esperienze: dalle prime tappe tra Sion e Palermo, fino alle panchine di Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia. Proprio con il Napoli ha conquistato una Coppa Italia, dimostrando di saper gestire anche contesti ad alta pressione. Ora la sfida più grande: guidare l’Italia in un momento delicato, dove serve prima di tutto ricostruire fiducia.

La scelta della Federazione dopo il caos Spalletti è stata chiara: meno teoria e più identità, meno gestione e più appartenenza. Gattuso rappresenta questa svolta, anche agli occhi del gruppo, che lo ha accolto con entusiasmo. E stasera, contro la Bosnia, si vedrà subito quanto il suo impatto sia stato concreto.