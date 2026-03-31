La reputazione dei club italiani su Wikipedia: Inter in testa, Juve e Milan sul podio

Inter davanti a tutti, Juventus e Milan sul podio. Poi Roma, Bologna e Fiorentina, con il resto della Serie A a inseguire e un gap che si allarga progressivamente fino alle ultime posizioni. È quanto emerge dall’Osservatorio Wikipedia Football realizzato da Lundquist e publicato in anteprima da Calcio e Finanza, che ha analizzato la qualità delle voci dedicate ai principali club calcistici al mondo, con un focus specifico sulle società di Serie A. Un lavoro che mette insieme visibilità, qualità dei contenuti e solidità delle fonti per misurare un elemento sempre più centrale: la reputazione digitale del calcio. Reputazione che, in un’epoca in cui la ricerca di informazioni passa sempre più attraverso motori basati sull’intelligenza artificiale, trova in Wikipedia uno snodo fondamentale: è qui che si costruisce una parte rilevante delle informazioni che alimentano questi sistemi, rendendo la qualità delle voci un fattore strategico. L’Osservatorio ha analizzato le voci in lingua inglese dedicate a 80 squadre tra le più rilevanti all’interno del panorama globale: dalle partecipanti alla UEFA Champions League e alla FIFA Club World Cup per la stagione 2024-2025 agli ulteriori club inclusi all’interno della Top 50 del Ranking IFFHS aggiornato ad agosto 2025. A queste si aggiunge un focus sulle voci in lingua italiana delle 20 squadre iscritte al campionato di Serie A 2024-2025. L’analisi ha preso in considerazione: la consistenza e l’attività della community dedicata, misurata attraverso le visualizzazioni stagionali e il numero di edit (settembre 2024 – giugno 2025);

la completezza e la qualità dei contenuti, valutandone in particolare l’aderenza alle regole di stile e struttura di Wikipedia e la presenza di informazioni in merito a controversie;

la presenza di criticità, eventualmente segnalate da specifici alert;

la presenza e la qualità delle fonti a supporto delle informazioni riportate all’interno della voce; Per ciascun parametro è stato assegnato un punteggio secondo specifici criteri di valutazione, per un massimo di 100 punti. Le voci sono state, quindi, classificate in quattro fasce di merito su base percentile, normalizzando i punteggi ed effettuando le necessarie correzioni atte a favorire la creazione di gruppi omogenei.

La Serie A su Wikipedia, tra solidità editoriale e qualità delle informazioni Guardando al campionato italiano, il quadro è complessivamente positivo: tutte le 20 squadre di Serie A hanno una voce dedicata e, nella maggior parte dei casi, con una struttura solida e aggiornata. Ma emergono differenze rilevanti tra i club, soprattutto ai vertici della classifica. In testa c’è l’Inter, che si distingue per una voce particolarmente completa e ben strutturata: ampiezza delle informazioni, organizzazione chiara dei contenuti e un numero elevato di fonti garantiscono un elevato livello di affidabilità, sostenuto anche da una community attiva che assicura aggiornamenti costanti. Subito dietro la Juventus, che rappresenta un caso quasi unico nel panorama italiano: è infatti l’unico club a vantare una voce riconosciuta come “di qualità” sia nella versione italiana sia in quella inglese. Un elemento che riflette non solo la profondità dei contenuti, ma anche una forte attenzione alla dimensione internazionale della propria presenza digitale. Completa il podio il Milan, che insieme a Inter e Roma rientra tra le voci più solide della Serie A: contenuti approfonditi, buona copertura delle fonti e una community ampia permettono di mantenere standard editoriali elevati nel tempo, con aggiornamenti regolari e una struttura coerente con i criteri enciclopedici. Nel complesso, le prime posizioni della classifica confermano una dinamica chiara: la qualità delle voci Wikipedia non dipende solo dalla notorietà del club, ma soprattutto dalla combinazione tra continuità degli aggiornamenti, solidità delle fonti e partecipazione della community. “Il dato più interessante, secondo Joakim Lundquist, CEO di Lundquist, è che un’alta visibilità non significa automaticamente alta qualità: quasi la metà delle voci analizzate presenta infatti problemi legati a fonti insufficienti, a una struttura non ottimale o alla presenza di contenuti non pienamente conformi agli standard enciclopedici”.

La Serie A su Wikipedia, la classifica di Lundquist Pos. Club Punteggio 1 Inter 93 2 Juventus 89 3 Milan 79 4 Roma 73 5 Bologna 64 6 Fiorentina 61 7 Lazio 60 8 Napoli 59 9 Atalanta 58 10 Parma 56 10 Udinese 56 12 Genoa 55 13 Como 49 13 Lecce 49 15 Cagliari 47 15 Torino 47 17 Monza 39 18 Hellas Verona 36 19 Venezia 33 20 Empoli 30