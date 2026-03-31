La reputazione dei club italiani su Wikipedia: Inter in testa, Juve e Milan sul podio

Inter davanti a tutti, Juventus e Milan sul podio. Poi Roma, Bologna e Fiorentina, con il resto della Serie A a inseguire e un gap che si allarga progressivamente fino alle ultime posizioni.
È quanto emerge dall’Osservatorio Wikipedia Football realizzato da Lundquist e publicato in anteprima da Calcio e Finanza, che ha analizzato la qualità delle voci dedicate ai principali club calcistici al mondo, con un focus specifico sulle società di Serie A.
Un lavoro che mette insieme visibilità, qualità dei contenuti e solidità delle fonti per misurare un elemento sempre più centrale: la reputazione digitale del calcio.
Reputazione che, in un’epoca in cui la ricerca di informazioni passa sempre più attraverso motori basati sull’intelligenza artificiale, trova in Wikipedia uno snodo fondamentale: è qui che si costruisce una parte rilevante delle informazioni che alimentano questi sistemi, rendendo la qualità delle voci un fattore strategico.
L’Osservatorio ha analizzato le voci in lingua inglese dedicate a 80 squadre tra le più rilevanti all’interno del panorama globale: dalle partecipanti alla UEFA Champions League e alla FIFA Club World Cup per la stagione 2024-2025 agli ulteriori club inclusi all’interno della Top 50 del Ranking IFFHS aggiornato ad agosto 2025.
A queste si aggiunge un focus sulle voci in lingua italiana delle 20 squadre iscritte al campionato di Serie A 2024-2025.
L’analisi ha preso in considerazione:
- la consistenza e l’attività della community dedicata, misurata attraverso le visualizzazioni stagionali e il numero di edit (settembre 2024 – giugno 2025);
- la completezza e la qualità dei contenuti, valutandone in particolare l’aderenza alle regole di stile e struttura di Wikipedia e la presenza di informazioni in merito a controversie;
- la presenza di criticità, eventualmente segnalate da specifici alert;
- la presenza e la qualità delle fonti a supporto delle informazioni riportate all’interno della voce;
Per ciascun parametro è stato assegnato un punteggio secondo specifici criteri di valutazione, per un massimo di 100 punti. Le voci sono state, quindi, classificate in quattro fasce di merito su base percentile, normalizzando i punteggi ed effettuando le necessarie correzioni atte a favorire la creazione di gruppi omogenei.
La Serie A su Wikipedia, tra solidità editoriale e qualità delle informazioni
Guardando al campionato italiano, il quadro è complessivamente positivo: tutte le 20 squadre di Serie A hanno una voce dedicata e, nella maggior parte dei casi, con una struttura solida e aggiornata.
Ma emergono differenze rilevanti tra i club, soprattutto ai vertici della classifica.
In testa c’è l’Inter, che si distingue per una voce particolarmente completa e ben strutturata: ampiezza delle informazioni, organizzazione chiara dei contenuti e un numero elevato di fonti garantiscono un elevato livello di affidabilità, sostenuto anche da una community attiva che assicura aggiornamenti costanti.
Subito dietro la Juventus, che rappresenta un caso quasi unico nel panorama italiano: è infatti l’unico club a vantare una voce riconosciuta come “di qualità” sia nella versione italiana sia in quella inglese. Un elemento che riflette non solo la profondità dei contenuti, ma anche una forte attenzione alla dimensione internazionale della propria presenza digitale.
Completa il podio il Milan, che insieme a Inter e Roma rientra tra le voci più solide della Serie A: contenuti approfonditi, buona copertura delle fonti e una community ampia permettono di mantenere standard editoriali elevati nel tempo, con aggiornamenti regolari e una struttura coerente con i criteri enciclopedici.
Nel complesso, le prime posizioni della classifica confermano una dinamica chiara: la qualità delle voci Wikipedia non dipende solo dalla notorietà del club, ma soprattutto dalla combinazione tra continuità degli aggiornamenti, solidità delle fonti e partecipazione della community.
“Il dato più interessante, secondo Joakim Lundquist, CEO di Lundquist, è che un’alta visibilità non significa automaticamente alta qualità: quasi la metà delle voci analizzate presenta infatti problemi legati a fonti insufficienti, a una struttura non ottimale o alla presenza di contenuti non pienamente conformi agli standard enciclopedici”.
La Serie A su Wikipedia, la classifica di Lundquist
|Pos.
|Club
|Punteggio
|1
|Inter
|93
|2
|Juventus
|89
|3
|Milan
|79
|4
|Roma
|73
|5
|Bologna
|64
|6
|Fiorentina
|61
|7
|Lazio
|60
|8
|Napoli
|59
|9
|Atalanta
|58
|10
|Parma
|56
|10
|Udinese
|56
|12
|Genoa
|55
|13
|Como
|49
|13
|Lecce
|49
|15
|Cagliari
|47
|15
|Torino
|47
|17
|Monza
|39
|18
|Hellas Verona
|36
|19
|Venezia
|33
|20
|Empoli
|30
La classifica globale: guida il Manchester United, Juve unica italiana nella top 10
Nella classifica globale, costruita sulle voci in lingua inglese, sono i grandi brand internazionali a dominare la scena. In testa si posizionano Manchester United, Real Madrid e Barcelona, seguiti da un blocco compatto di club della Premier League come Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester City. Chiude la top 10 il Bayern Monaco, insieme all’unica italiana presente tra le prime dieci: la Juventus.
Subito fuori dalla top 10 si collocano le altre italiane: l’Inter è undicesima, mentre Milan e Roma seguono più indietro, ma comunque all’interno della fascia alta della classifica.
|Pos.
|Club
|Punteggio
|1
|Manchester United
|95
|2
|Real Madrid
|87
|3
|Barcelona
|86
|4
|Liverpool
|83
|5
|Arsenal
|81
|5
|Chelsea
|81
|7
|Tottenham Hotspur
|79
|8
|Manchester City
|76
|9
|Juventus
|70
|10
|Bayern Munich
|69
|11
|Inter
|67
|12
|Aston Villa
|65
|13
|Benfica
|63
|13
|Seattle Sounders FC
|63
|15
|RB Leipzig
|62
|16
|Celtic
|59
|17
|Paris Saint-Germain
|58
|17
|Roma
|58
|17
|Milan
|58
|20
|Boca Juniors
|57
|20
|Sporting CP
|57
La graduatoria riflette in modo piuttosto fedele le gerarchie globali del calcio: i club con maggiore esposizione internazionale e fanbase globale riescono a costruire anche su Wikipedia voci più ricche, aggiornate e strutturate. Tuttavia, il dato più rilevante è che questo vantaggio non dipende solo dalla notorietà, ma soprattutto dalla qualità delle versioni in inglese, che rappresentano il vero standard competitivo.
Per le italiane emerge quindi una dinamica chiara: la presenza è solida e diffusa, ma il salto di qualità passa dalla capacità di rafforzare contenuti, fonti e struttura proprio nella dimensione internazionale, dove oggi si gioca una parte crescente della reputazione digitale.
Le voci dei top club non sono solo molto consultate – con milioni di visualizzazioni all’anno – ma anche costantemente aggiornate, con un livello di dettaglio elevato su storia, risultati sportivi, dati economici e governance. Questo consente di raggiungere punteggi più alti rispetto alla media, anche se non elimina del tutto le criticità.
Il dato più interessante, infatti, è che alta visibilità non significa automaticamente alta qualità: quasi la metà delle voci analizzate presenta comunque problemi legati a fonti insufficienti, struttura non ottimale o presenza di contenuti non pienamente conformi agli standard enciclopedici.
In questo contesto, la differenza la fanno soprattutto due elementi:
- la capacità di mantenere nel tempo una struttura editoriale solida e coerente
- la presenza di una community ampia e competente, in grado di aggiornare i contenuti in modo continuo e rigoroso
Per i club italiani, il confronto globale evidenzia quindi un doppio gap: non tanto in termini di notorietà, quanto nella qualità e nella profondità delle versioni in inglese, che oggi rappresentano il vero terreno di competizione sulla reputazione digitale internazionale.